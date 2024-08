Reguli mai aspre pentru asistenții maternali

Guvernul a aprobat în ședința de joi noi reguli pentru persoanele care vor să devină asistenți maternali. Printre altele, vârsta minimă la care o persoană poate deveni asistent maternal crește de la 18 la 21 de ani. Condițiile privind obținerea atestatului, procedura de atestare și statutul asistentului maternal nu au mai fost modificate de 21 de ani.

„Este un moment important pentru sistemul de protecție a copilului. Cazurile de abuz din ultimii ani au demonstrat clar că este nevoie de înăsprirea condițiilor pentru persoanele care doresc să devină asistenți maternali. Datoria noastră este să ne asigurăm că acești copii vor crește și se vor dezvolta într-un mediu sănătos, cu dragoste și grijă de cei care își asumă responsabilitatea creșterii lor”, a precizat Natalia-Elena Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Cele mai importante modificări adoptate joi de Guvern în ceea ce privește activitatea de asistent maternal sunt, conform Ministerului Familiei, următoarele: introducerea obligativității existenței unui anumit nivel de școlarizare minim absolvent de liceu; vârsta minimă a asistentului maternal crește de la 18 la 21 de ani; asistenții maternali se vor pensiona conform Codului Muncii; sunt introduse limite privind diferența maximă de vârstă între asistentul maternal și copilul pe care îl are în îngrijire – maxim 47 de ani. Diferența de vârstă de 47 de ani nu se aplică în cazul plasamentului copiilor care fac parte dintr-un grup de frați. În plus, asistentul maternal nu poate primi în plasament un număr mai mare de doi copii, cu excepția copiilor care fac parte dintr-un grup de frați.

Se introduc condiții privind localizarea locuinței asistentului maternal care va trebui să fie într-o localitate cu acces la servicii educaționale, medicale și după caz abilitare/reabilitare a copiilor pe care îi va primi în plasament; se vor evita astfel situațiile în care locuința asistentului maternal este într-o localitate izolată/fără acces la servicii.

Evaluarea persoanelor care doresc atestat de asistent maternal este realizată de o echipă, desemnată de DGASPC, formată din psiholog și asistent social și cuprinde evaluarea socială și evaluarea psihologică. Cursurile de formare profesională (pentru atestare) au o durată de 80 de ore, din care 50 de ore de teorie și 30 de ore de practică și se organizează după o programă de pregătire elaborată de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în colaborare cu reprezentanți ai mediului academic. Ulterior, după obținerea atestatului, asistentul maternal va urma cursuri de formare continuă (perfecționare) cel puțin o dată pe an. Cursurile vor avea o durată de 32 ore și se derulează după o programă de pregătire elaborată de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în colaborare cu reprezentanți ai mediului academic. Refuzul nejustificat de participare poate duce la retragerea atestatului.În România, în acest moment sunt puțin peste 11.000 de asistenți maternali.

M.P.