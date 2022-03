Reghecampf subliniază importanţa meciului cu Farul: Suntem datori!

Universitatea Craiova vrea să încheie sezonul regular cu o impresie favorabilă şi să-şi păstreze şansele la locul secund. După o primă parte a campionatului cu suişuri şi coborâşuri, doljenii trec printr-o perioadă foarte bună şi ţintesc a şasea victorie la rând. Adversara din această seară este Farul Constanţa, o altă echipă care a tremurat pentru play-off, dar şi-a asigurat prezenţa în primele şase formaţii după o serie de rezultate pozitive. Duelul de pe Stadionul ,,Ion Oblemenco” are toate premisele să fie unul spectaculos, având în vedere fotbaliştii ofensivi de calitate care joacă pentru cele două formaţii. „Cred că va fi un meci deschis, pentru că se întâlnesc două echipe care joacă fotbal și care sunt deja calificate în play-off. Acest lucru va fi benefic pentru spectatori. Din partea noastră există o concentrare maximă. Ne dorim foarte mult să ne câștigăm meciul. Suntem datori, pentru că primul meci l-am pierdut cu 1-0. Sunt sigur că reacția jucătorilor va fi foarte bună“, a declarat antrenorul gazdelor, Laurenţiu Reghecampf. Tehnicianul Universităţii are parte şi de veşti bune înaintea duelului cu ,,marinarii”. Elvir Koljic, Andrei Ivan şi Ştefan Vlădoiu revin în lotul Craiovei. De asemenea, fundaşii centrali Valerică Găman şi Marius Constantin au trecut peste perioada mai dificilă şi vor fi apţi în play-off. „Baiaram este suspendat pentru meciul acesta. Mă bucur foarte mult că revin o parte dintre jucătorii care au avut probleme. Elvir Koljic revine după o perioadă mai lungă, îi vom avea pe Andrei și Vlădoiu, care au fost răciți. Sper ca pe parcursul săptămânii viitoare să revină Găman și Marius Constantin. Încet-încet, o să formăm un grup puternic, cu o bancă puternică, o echipă care se respectă și care dorește să-și îndeplinească obiectivele. O să intrăm în play-off și vreau să avem o altă atitudine, o altă abordare. Cu siguranță și jucătorii sunt nerăbdători să le întâlnescă din nou pe FCSB și CFR, plus echipele care vor fi lângă noi în această luptă, Farul, Voluntari… Ne dorim să câștigăm etapă de etapă. În același timp, ne dorim să câștigăm Cupa României“, a punctat Reghecampf.

Golgheterul trupei doljene, Andrei Ivan, este nerăbdător să intre din nou pe gazon. Atacantul a pierdut partidele cu Chindia Târgovişte şi Dacia Mioveni, dar spune că vrea revanşa împotriva Farului după înfrângerea la limită din partida tur. ,,Sunt foarte bine! Am avut o răceală normală și acum mă bucur că am revenit. O să fie un meci destul de greu. În tur am pierdut la ei, cu 1-0, și trebuie să ne luăm revanșa. Luni seară trebuie să intrăm pe teren și să luăm cele 3 puncte. Trebuie să fim cât mai sus la final, să fim pe podium. Mai întâi trebuie să cucerim Cupa și apoi să terminăm cât mai sus“, a declarat vârful Universităţii. Partida dintre Craiova şi Farul începe la ora 20.30. Gazdele au cu doar trei puncte în plus faţă de constănţeni înainte de ultima rundă a sezonului regulat.

Cătălin Pasăre