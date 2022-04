Reflecţii teologice – Viața liturgică în condiţii de pandemie şi de post-pandemie!

Poate cel mai mult în vremea Postului, dăm slavă lui Dumnezeu Cel în Treime închinat, pentru că în pofida tuturor încercărilor și ispitelor prin care a trecut și trece umanitatea întreagă, ne-a învrednicit și ne învredniceşte ca să pășim pe calea pocăinței, începând „călătoria virtuţilor […] încingându-ne cu nevoinţa cea bună a postului”, pentru „a vedea preacinstitele Pătimiri ale lui Hristos Dumnezeu şi Sfintele Paşti, duhovniceşte bucurându-ne”. De aceea, credinţa noastră, Postul în perioada…post- pandemică, pentru a fi mai mult decât un joc de cuvinte, poate fi şi un popas în călătoria duhovnicească instituită de către Sfântul Patriarh Metodie al Constantinopolului, în urma Sinodului local de la Constantinopol din11 martie 843, care a consfințit oficial proclamarea definitivă a cinstirii sfintelor icoane, o proclamare dogmatică ce venea în urma unei crize îndelungate, întinsă de-a lungul secolelor al VIII-lea și al IX-lea. Ea s-a manifestat prin lupta împotriva icoanelor și a cinstitorilor lor, aşa cum am văzut în Duminica Ortodoxiei, fiind numită, din această cauză, criza iconoclastă sau iconoclasm. Dar, luminați de Duhul Sfânt, li s-au descoperit tuturor valoarea teologică, liturgică și catehetică a icoanei în viața Bisericii, în vremuri de pandemie şi de post-pandemie, poate şi luminarea creștinului care cultivă comuniunea cu Dumnezeu și cu sfinții Lui. De asemenea pentru întărirea tuturor credincioșilor, dar mai cu seamă a acelora care doresc să se închine la moaştele unor sfinți și nu pot, în Arhiepiscopia Bucureștilor precum și în celelalte Arhiepiscopii din țară au fost scoase şi în condiţii de pandemie, în procesiune, moaștele unor sfinți precum: 5 aprilie la București- scoaterea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou, la Iași, Botoșani și Neamț scoaterea moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva, sau în data de 25 martie la Craiova – scoaterea moaștelor Sfântului Ierarh Nifon și a Icoanei Maicii Domnului în procesiune pe străzile orașului. Acest lucru s-a făcut în virtutea vechii tradiții a Bisericii, când în vreme de pandemii sau mari încercări, moaştele unor sfinți sau icoane făcătoare de minuni erau purtate în procesiuni pentru ca oamenii să se roage și Dumnezeu să cerceteze cu mila Sa poporul și să întoarcă viaţa de la multe primejdii. Cu siguranță, Sărbatoarea Învierii Domnului din anii 2020 şi 2021 rămâne mereu în mintea credincioșilor deoarece datorită restricțiilor cauzate de pandemie, aceștia nu au putut fi prezenți fizic la Slujba Învierii. Pentru a veni în sprijinul credincioșilor la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, preoții împreună cu voluntarii au distribuit Lumina Sfântă de la Ierusalim precum și Sfintele Paști tuturor credincioșilor din țară, acestea venind ca o mângâiere peste sufletele lor. Deși în această perioadă acțiunile de denigrare contra Bisericii s-au înmulțit, ea a căutat permanent să vină în sprijinul celor aflați în dificultate. Anul 2020 a fost declarat la nivelul Patriarhiei Române ca an al „Pastorației părinților și copiilor și An comemorativ al filantropilor ortodocși români”, an în care prin grija Părintelui Patriarh Daniel, Biserica și-a propus să intensifice activitatea filantropică și misionară pe care o desfășoară atât în interiorul granițelor țării cât și în exteriorul acestora. Astfel, Biserica a sporit acțiunile sociale și fiecare eparhie a sprijinit după posibilități lupta împotriva pandemiei. În anul 2020 sprijinul acordat de Patriarhia Română, coform Raportului General de activitate al Bisericii Ortodoxe Române a fost în cuantum de 38 de milioane de euro, sprijin îndreptat cu preponderență asupra unităților spitalicești și aupra persoanelor aflate în dificultate din cauza pandemiei. În virtutea drepturilor și libertăților cetățenești Biserica a întreprins mai multe actiuni de dialog cu statul român pentru a se asigura și pentru a garanta libertatea religioasă a credincioșilor creștini-ortodocși, precum și pentru sprijinirea activităților cultelor religioase în contextul pandemiei generate de virusul Covid-19. Demne de amintit sunt și activitățile ce s-au desfăsurat din punct de vedere liturgic și pastoral misionar la nivelul Patriarhiei Române, unde cifrele sunt mai mult decât grăitoare și dovedesc faptul că restricțiile impuse nu au fost o opreliște în desfășurarea vieții religioase. Astfel, în anul 2020 în cuprinsul Patriarhiei au avut loc: 5562 de Sfinte Liturghii, 725 de hirotonii de preoți și diaconi și 127 de sfințiri de așezăminte social-filantropice noi. În cele trei ședinte ale Sfântului Sinod ce s-au desfășurat pe parcursul anului 2020 s-au luat în discuție și aprobat mai multe aspecte cu privire la viața liturgică, cum ar fi: înscrierea în calendarul creștin-ortodox din anul 2021 a „Duminicii femeilor creștine”, celebrată în a treia duminică după Sfintele Paști (Duminica mironosițelor), aprobarea regulamentului cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română și aprobarea noului statut de funcționare și organizare al Vicariatului Ortodox Ucrainian din Biserica Ortodoxă Română. Relaxarea măsurilor a fost luată gradual după data de 15 mai 2020.

Valentin Daniel CORNESCU, student, Facult. de Teologie Ortodoxă şi Facult. de Drept Craiova