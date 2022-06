Record negativ pentru Edi Iordănescu: Eu sunt optimist

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia-Herţegovina (1-0), marţi seara, pe Stadionul din Zenica, în Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor. Tricolorii au pierdut al doilea meci oficial consecutiv, după 0-2 cu Muntenegru. Unicul gol al partidei a fost marcat de Smail Prevljak (68). Cele mai mari oportunități ale vizitatorilor au fost irosite de Pușcaș, Marius Marin și Cicâldău. România a evoluat cu mai mult nerv decât în precedenta partidă, dar nu și-a mai creat ocazii după golul gazdelor. Selecţionerul Edward Iordănescu a rămas fără victorie în mandatul său la echipa naţională și are, după patru meciuri, un egal și trei eşecuri. Este o premieră negativă istorică, deoarece niciodată nu s-a întâmplat ca un selecționer să nu înregistreze nicio victorie în primele sale patru partide la echipa națională. În ciuda acestor lucruri, Iordănescu Jr. a declarat că a văzut un progres față de jocul pierdut la Podgorica. ,,Le-am spus băieţilor acum, la final, că atât timp cât atitudinea este corectă, când muncim şi când dăm tot ce avem mai bun pe teren pentru tricou şi naţională, atunci eu sunt pregătit să-mi asum total responsabilitatea. Aşa că responsabilitatea rezultatului de azi este a mea. Echipa a răspuns bine, incomparabil cu ce am văzut cu Muntenegru. Am avut altă atitudine şi determinare, am fost mult mai combativi, am fost mai disponibili la efort. Am avut de asemenea momente bune şi momente foarte bune. Să fim sinceri, din punctul meu de vedere, e clar că meritam cel puţin un punct cu Bosnia”, a spus Edi Iordănescu. Pentru tricolori vor urma două meciuri pe teren propriu, pe Stadionul Rapid-Giuleşti, cu Finlanda pe 11 iunie şi cu Muntenegru pe 14 iunie. ,,Urmează două meciuri acasă şi trebuie să scoatem maximum de puncte şi atunci o să începem să vedem altfel toate lucrurile. Ne ajuta cel puţin un punct în această seară, dacă nu trei… pentru că aveam nevoie de moral. Dar eu sunt optimist. Eu le-am spus jucătorilor că atât timp cât sunt aici o să dau tot ce pot şi o să cred în ei necondiţionat, doar să văd atitudine şi spirit, lucruri pe care le-am văzut în seara asta”, a mai afirmat selecționerul.

BOSNIA și HERȚEGOVINA – ROMÂNIA 1-0 (0-0)

BOSNIA și HERȚEGOVINA: 12. Šehić – 4. Sušić, 16. Ahmedhodžić, 6. Saničanin, 2. Ćivić (5. Kolašinac, 67) – 21. Prcić (18. Hadžiahmetović, 46), 13. Cimirot (10. Pjanic, 46), 14. Gojak – 20. Stevanović (7. Bešić, 81), 11. Džeko-cpt. (9. Prevljak, 46), 23. Duljević. Selecționer: Ivaylo Petev

Rezerve: 1. Vasilj, 22. Ćetković – 3. Danilović, 8. Bilbija, 15. Hotić, 17. Menalo, 19. Miličević

ROMÂNIA: 1. Niță – 4. Manea (20. Hanca, 80), 17. Rus (19. Tănase, 74), 6. Chiricheș-cpt., 15 Burcă, 3. Camora – 14. M. Marin, 8. Cicâldău, 18. R. Marin (7. Alibec, 74)- 10. Maxim (23. Ivan, 74) – 9. Pușcaș (21. Popescu, 74). Selecționer: Edward Iordănescu

Rezerve: 12. Moldovan, 16. Târnovanu – 2. Rațiu, 5. Crețu, 11. Bancu, 13. Mihăilă, 22. Sorescu

Cătălin Pasăre