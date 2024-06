Recidiviști din Timișoara, condamnați pentru furturi în supermarketuri din Târgu Jiu

Trei bănățeni au profitat în perioada pandemiei de situația din acele momente și, cu ajutorul măștilor de protecție împotriva COVID 19, au încercat să își ascundă identitatea în timp ce comiteau diverse furturi în supermarketuri din Târgu Jiu.

Oamenii legii le-au dat acestora însă de urmă și au reușit să îi și încătușeze, acum Judecătoria Târgu Jiu pronunțând o primă sentință de condamnare a inculpaților. Aceștia au fost găsiți vinovați de acuzațiile ce le-au fost aduse, faptele producându-se începând cu anul 2021. Hoții profitau de neatenția celor aflați la cumpărături și le sustrăgeau cel mai adesea portofelele sau gențile pe care doamnele le lăsau nesupravegheate în cărucioare.

Procesul celor trei a început la finele anului trecut, instanța consemnând faptul că inculpații și-au recunoscut faptele și au cerut să fie judecați pe procedură simplificată, ceea ce le aduce pedepse mai mici. „La data de 21.12.2023 s-a dat citire actului de sesizare a instanței, fiindu-le aduse la cunoștință inculpaților drepturile și obligațiile lor, precum și dispozițiile art. 374 alin. (4) C. proc. pen., inculpații arătând că solicită judecarea cauzei în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Totodată, la același termen din 21.12.2023 instanţa a admis cererea formulată de inculpați de soluţionare a cauzei în baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 349 alin. (2) și de art. 374 alin. (4) C. proc. pen., în sensul că inculpații au declarat personal, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, că recunosc în totalitate faptele descrise în rechizitoriu şi au solicitat ca judecata să aibă loc potrivit procedurii abreviate, pe baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, necontestate, legal şi loial administrate. De asemenea, instanţa a constatat că inculpații nu sunt acuzați de săvârşirea unor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, că aceștia și-au manifestat acordul în vederea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității şi a apreciat că mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei”, consemnează magistrații. Victimele erau cel mai adesea persoane vulnerabile, femei sau bătrâni neatenți, bine intenționați. Unul dintre membrii grupării ținea victima de vorbă pentru câteva clipe, iar în acest timp din cărucior erau furate gențile sau portofelele. „A arătat faptul că în cursul aceleaşi zile a revenit pe raza Mun. Tg-Jiu, împreună cu inculpatul (…), ocazie cu care s-au deplasat la supermarketul (…), unde au identificat şi urmărit o persoană de sex feminin care şi-a lăsat nesupravegheat căruciorul, moment în care au sustras din geanta acesteia un portofel. După ce au sustras portofelul, au părăsit locaţia şi după ce au luat banii din portofelul persoanei vătămate, l-au aruncat prin împrejurimi. Declarația inculpatului se coroborează cu aspectele relatate de inculpatul, care, cu ocazia audierii în calitate de inculpat, a menționat că, „referitor la acuzaţiile care mi se aduc, arăt faptul că revin asupra declaraţiei date anterior în calitate de inculpat şi îmi recunosc ambele fapte de complicitate la săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat, din data de 18.08.2021, respectiv 22.09.2021. Arăt faptul că eu nu am sustras vreun bun de la cele două persoane vătămate, ci cumnatul meu a făcut acest lucru, eu doar eram în compania lui şi făceam cumpărături. Mi-au fost arătate imaginile de la locul săvârşirii faptelor şi precizez că eu sunt persoana din imagini, însă nu îmi mai amintesc cum s-au desfăşurat lucrurile întrucât a trecut o perioadă lungă de timp. Recunosc şi regret faptele comise”. Cu ocazia audierii, persoana vătămată a precizat faptul că la data de 18.08.2021, între orele 16.00-17.00, a plecat de la domiciliu şi a mers în supermarketul (…), pentru a face mai multe cumpărături. A precizat faptul că a luat un căruţ pentru a-şi pune cumpărăturile ce urma să le facă, iar la el mai avea un rucsac personal în care avea portmoneul personal ce conţinea documentele sale de identitate, un card bancar, precum şi suma de 110 lei. A menţionat că în timp ce se afla la raionul mezeluri, lângă lăzile frigorifice, a pus rucsacul pe coşul de la (…) pentru a se uita la unele produse. La un moment dat, o persoană necunoscută de sex masculin a venit lângă el sub pretextul că nu vede cât costă un produs şi i-a distras atenţia şi i-a sustras din cărucior rucsacul în care avea documentele personale şi suma de 110 lei. A învederat că la scurt timp, când avea de gând să meargă la un alt raion, a observat faptul că persoana necunoscută îi sustrăsese din cărucior rucsacul în care avea documentele personale, un card bancar şi suma de 110 lei. A precizat că nu a putut reacţiona pe moment întrucât persoana necunoscută de sex masculin a fugit foarte repede. A descris persoana necunoscută ca având 1,60-1,70 m, îmbrăcată sumar cu un tricou de culoare neagră, iar alte elemente nu le-a reţinut. Ulterior persoana vătămată a declarat că persoana care i-a distras atenţia sub pretextul că nu vede preţul produsului purta un tricou cu mânecă scurtă de culoare închisă iar pe cap purta o şapcă”, se arată în documentele de la dosar. Ion Gheorghe, Ianoș Szabo (fost Ianoș Rusu) și Daniel Sorin Ion, toți aflați deja în spatele gratiilor pentru alte condamnări, au primit acum pedepse care ar trebui să îi mai țină în penitenciar o bucată relativ bună de timp. Astfel, primul inculpat are de executat 3 ani și 2 luni de detenție pentru furt calificat, în timp ce următorul are 4 ani și 8 luni pentru că are un cazier mult mai încărcat, fiind implicat în mult mai multe infracțiuni. Cel de-al treilea inculpat are de stat în spatele gratiilor 2 ani și 6 luni, sentința de acum nefiind definitivă.

Gelu Ionescu