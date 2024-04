Războiul conductelor continuă la Mătăsari!

Bărbatul din Dragotești care săptămâna trecută a reușit să dezafecteze o conductă de canalizare de pe proprietatea sa și care aparține Primăriei Mătăsari continuă lupta pe această temă cu autoritățile din localitatea amintită.

Ion Claudiu Pasăre are pe proprietatea sa și o parte din vechea conductă de canalizare din Mătăsari, la fel ca și alți localnici, el fiind singurul care a declarat că nu dorește să mai aibă pe terenul său țevile primăriei. S-a judecat ani de zile cu autoritățile pe această temă și, în cele din urmă, a avut câștig de cauză. Așa a reușit, săptămâna trecută, să dezafecteze în prezența unui executor judecătoresc țevile de pe proprietatea sa, parte din rețeaua nouă de canalizare de la Mătăsari, un proiect finanțat de la bugetul de stat cu peste 1 milion de euro. Zilele acestea, bărbatul s-a apucat să sape pentru a anula și vechea conductă, care trece la vreo 20 de metri de rețeaua nouă, deja dezafectată. Reprezentanți ai Primăriei Mătăsari au declarat că pentru vechea conductă familia lui Pasăre ar fi fost despăgubită înainte de 1989 când s-a realizat rețeaua, doar că proprietarul terenului afirmă că atâta timp cât are o sentință judecătorească favorabilă nici nu stă pe gânduri și anulează țevile din grădina sa. „Eu nu am arat grădina până acum și nu am plantat nimic tocmai pentru că știam că voi face săpăturile pentru a anula conductele de canalizare. Prima, cea nouă, am dat-o afară săptămâna trecută, iar acum îl aștept pe domnul primar de la Mătăsari să vină să și-o ia și pe cea veche. Asta nici măcar nu este conducta lor, a celor de la Mătăsari. Este o rețea făcută de minerit înainte de 1989, nu avea treabă atunci cu primăria. M-am judecat cu ei, am avut câștig de cauză, nu au vrut să mă despăgubească așa că acum îi voi obliga să îmi lase proprietatea în pace. Am convenit cu domnul executor judecătoresc să nu scoatem conducta din pământ, ci doar să o obturăm la capete. Acolo unde e marginea la proprietatea mea o să punem niște capace la țevi și am rezolvat problema ca să nu mai traverseze pe terenul meu. Atunci să îl văd eu pe domnul primar de la Mătăsari pe unde se mai duce cu toate mizeriile spre stația de epurare, că pe mine m-a amenințat că mă bagă la pușcărie dacă mă opun. I-am arătat că am dreptate și domnii judecători și-au făcut treaba și mi-au dat decizii favorabile. Am săpat deja la limitele de proprietate, conducta e undeva la 90 de centimetri adâncime, e sub un metru, acum nu mai urmează decât să punem capacele și cu mine, Claudiu Pasăre, Primăria Mătăsari nu o să mai aibă probleme după ce obturăm conducta”, a spus bărbatul din Dragotești.

Gelu Ionescu