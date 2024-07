Râul Sohodol a dispărut, spre mirarea turiștilor

Temperaturile extrem de ridicate din această perioadă și lipsa precipitațiilor au făcut ca râul Sohodol să dispară complet pe porțiuni de kilometri. Și alte râuri din județ au debitele foarte mici din cauza secetei, dar turiștii care merg în Cheile Sohodolului nu au cum să nu remarce dispariția Sohodolului. Și de aici și mirarea acestora, mai ales că mulți dintre ei știu râul și apa acestuia din alte perioade ale anului.

„Dacă mi-ar fi spus cineva acum trei ani, când am mai fost pe aici, că râul acesta dispare într-o zi, nu aș fi putut crede. Atunci era toamna, plouase, e drept, dar era apă și râul era chiar învolburat. Acum, când am văzut doar pietrele și albia goală, nu mi-a venit să cred. A mai rămas doar răcoarea, dar și aici se resimte căldura”, spune unul dintre turiștii veniți la plimbare prin Cheile Sohodolului. Și nu e singurul.

„Am fost cu ceva vreme în urmă și știu că ieșea apa prin pietrele astea mari, unde acum a rămas un fel de tunel, nici nu știu cum să-i zic. Erau pești, era frumos. Acum e undeva mai încolo o mică băltoacă unde s-au strâns ceva peștișori în ea. Dar în rest nu mai e apă deloc, strop nu găsești”, afirmă un alt turist.

„Unde s-a dus apa?”

Toată lumea are o întrebare în aceste zile după ce dă o tură prin Chei. „Unde s-a dus apa? Pe mine asta m-ar interesa, pentru că am mers mai sus pe drumul acesta și am văzut că acolo mai era apă, dar aici a dispărut complet.

Noi, ca țară, suntem foarte bogați în așa ceva, avem o mulțime de râuri, dar să dispară apa așa de parcă am fi în Sahara, nu mi-a venit să cred. Să nu găsești o picătură mi se pare de necrezut”, spune o turistă.

„Fenomenul se întâmplă în fiecare an; nimic spectaculos”

O explicație în această chestiune a oferit Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, un bun cunoscător al situației din Cheile Sohodolului. Fenomenul dispariției râului are loc în perioadele secetoase și doar datorită structurii solului.

„Pe acel sector, râul are o albie subterană săpată în mii de ani de curgere, iar atunci când are debit mare iese și la suprafață. Dovadă stă faptul că «râul secat» apare câțiva kilometri mai jos, cristalin, rece și la suprafață. Acolo, calcarul se sfârșește și râul și-a refăcut drumul doar la suprafață. Al doilea fuior de apă din Sohodol iese chiar în Runcu și coboară la vale, formând Jaleșul. Fenomenul nu e unic, se întâlnește des în albiile calcaroase.

Vreo 10 km mai sus de Cheile Sohodolului, în Cheile Gropului, pe un segment e apă (Gropul cu apă), apoi, după Toaia dracilor intră tot în stâncă, restul cheilor rămân seci (Gropul sec), iar apare-reapare ceva mai jos, ieșind din munte în acele spectaculoase izbucuri. Mai mult de atât, fenomenul se întâmplă în fiecare an, deci nimic spectaculos”, menționează Sabin Cornoiu.

Gelu IONESCU