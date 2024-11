RAR, mesaj pentru șoferi: „Așa nu!”

Registrul Auto Român îi atenţionează pe şoferi să vină la RAR cu maşina „spălată şi curăţată” și fără obiecte voluminoase în interior. Reprezentanții RAR au publicat poze cu o mașină murdară și încărcată cu bagaje sosită la verificare ca exemplu de „așa nu”.

„Facem constant eforturi pentru ca vizita voastră la RAR să se desfășoare în condiții cât mai bune și știm cât de important este timpul pe care trebuie să-l dedicați parcurgerii unei anumite proceduri. Vă solicităm să ne sprijiniți în acest demers și să vă reamintiți că autovehiculul cu care veniți la o reprezentanță RAR trebuie să fie spălat și curățat, să nu aibă depozitate în interior substanțe periculoase sau obiecte voluminoase care îngreunează accesul.

Credem că această atitudine este o formă de respect față de colegii noștri care preiau mașina pentru verificări, dar nu este singurul argument. După cum știți, pentru anumite servicii este necesară verificarea stării tehnice a vehiculului, iar un grad ridicat de murdărie poate duce la scăderea vizibilității asupra unor elemente de caroserie corodate excesiv sau a unor componente ale articulațiilor roților, dar poate masca și un parbriz fisurat sau uzura în exces a anvelopelor etc. Astfel, colegii noștri vor pierde timp pentru curățarea respectivelor elemente pe care urmează să le inspecteze sau, în ultimă instanță, vă pot solicita să mergeți să spălați autovehiculul și să reveniți pentru continuarea procedurilor”, este mesajul RAR.

De asemenea, reprezentanţii RAR reamintesc şoferilor că ora înscrisă pe biletul de programare reprezintă momentul la care li se permite accesul în curtea RAR, şi nu ora la care va fi efectuată procedura solicitată, motiv pentru care îi roagă să nu vină mai devreme.

„Timpul scurs până la momentul în care un inginer va prelua vehiculul poate fi mai lung decât ne dorim, dar apar frecvent situații în care trebuie să verificăm mai în detaliu unele aspecte legate de o mașină: serii dificil de identificat din cauza coroziunii, autovehicule identificate în diverse baze de date la care are acces instituția noastră etc. Toate acestea pot duce la încetinirea fluxului operațional.

Ne prezentăm scuzele pentru aceste situații care apar independent de voința noastră și vă asigurăm că depunem eforturi pentru ca interacțiunea clienților cu Registrul Auto Român să fie cât mai plăcută și să se desfășoare operativ!”, a mai transmis RAR.

I.I.