Răpun și campioana? Reghe are lotul complet pentru duelul cu ,,Regele”

Universitatea Craiova este neînvinsă în campionat, iar ,,juveții” vor să plece invincibili și de la malul mării, acolo unde duminică dau piept cu campioana țării, Farul Constanța. ,,Marinarii” vin după un meci european disputat la mijloul săptămânii, dar antrenorul oaspeților, Laurențiu Reghecampf, nu crede că oboseala va fi un factor determinant în acest duel. Meciul începe la ora 21.30. „Va fi un meci diferit faţă de cele disputate până acum de noi, sperăm să ne descurcăm, avem toţi jucătorii apţi şi sper să facem un 11 bun, care să se impună. Nu ştiu cât de spectaculos va fi, depinde şi de abordarea lor, mai ales că ei vor avea şi un meci în cupele europene. Farul are un lot numeros şi cu un rezultat bun în Europa vor avea un moral şi mai bun şi se vor mobiliza duminică. Eu am experienţă cu aceste meciuri europene şi jucătorii fac faţă în campionat după ce evoluează în Europa. Farul este periculoasă la fiecare fază, are calitate foarte bună, un antrenor cu mare experienţă, care ştie să-şi motiveze jucătorii foarte bine Dacă nu vom intra concentraţi, ne va fi foarte greu. Toată lumea este aptă la noi, inclusiv Alex Mitriţă. E pozitiv că ne creăm ocazii, dar e negativ că ratăm mult. Ne dorim să fim echipa care controlează jocul, să dăm ritmul, trebuie să mai clarificăm anumite momente în faza de apărare, le-am lăsat adversarilor ocazii mari. Numai prin joc şi puncte putem deveni o echipă cu şanse la titlu” a declarat antrenorul Craiovei. Vladimir Screciu a reușit primul gol în campionat în runda precedentă, iar mijlocașul Universității vrea o nouă victorie în această etapă. „Suntem conştienţi că ne aşteaptă un meci greu, jucăm cu campioana, dar gândul nostru este la cele trei puncte. Dacă ne o să ne iasă jocul cum a plănuit, ne putem gândi la cele trei puncte. Joc pe orice poziţie mă pune Mister, încerc să-mi ajut echipa de oriunde, m-am bucurat pentru primul meu gol în campionat, sper să continui tot aşa, dar dacă nu marchez eu, sper să o facă alţi colegi,” a declarat internaționalul român. Craiova vine după trei succese consecutive, iar Farul după trei înfrângeri la rând.

Cătălin Pasăre