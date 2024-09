Rapid, primită cu ,,brațele deschise” la Târgu Jiu: ,,Nu am uitat ce s-a întâmplat”

CSM Târgu Jiu a avut un start pozitiv de sezon, a bătut la Buzău, iar handbalistele din Gorj intră cu moralul ridicat în confruntarea cu Rapid București. Şi echipa din capitală a obținut un succes în runda inaugurală a noului sezon. A reușit de această dată să o bată pe Măgura Cisnădie, la opt goluri diferență. În ultima etapă din campionatul precedent, trupa din Giulești a făcut egal cu sibiencele. A fost unul dintre rezultatele care au contribuit la trimiterea formației lui Liviu Andrieș la barajul de menținere/promovare în primul eșalon. De altfel, au fost prea multe scoruri dubioase în ultimele etape, fapt ce a determinat Federația Română de Handbal să deschidă o anchetă. Evident, nu s-a luat vreo măsură, deși suporterii mai multor echipe au fost dezgustați de întâmplările din finalul campionatului. Nu este exclus ca fanii gorjeni să le arate obrazul bucureștencelor.

,,Partida cu Rapid București are, să zic așa, o încărcătură aparte, deoarece nu trebuie să uităm că anul trecut, în ultima etapă, Rapid și Cisnădie au remizat, iar în urma acestui rezultat noi am ajuns la baraj. Au fost multe guri rele care au spus că nu a fost tocmai ortodox acel meci. Eu nu vreau să spun acest lucru, dar, cu siguranță, nu putem să uităm că, din cauza anumitor rezultate, noi a trebuit să mai rămânem, să zic așa, la pregătire, și să ne dăm programul peste cap. Mulți fani, mulți oameni au vorbit despre aceste lucruri și așteaptă cu nerăbdare să vină la sală, să vadă confruntarea dintre noi și Rapid, un meci care, cu siguranță, o să fie foarte greu. Evident, Rapid București este o formație care vine clar favorită. Noi o să ne jucăm șansă și o să dăm tot ce putem din noi, în primul rând, să plecăm acasă mulțumiți și oamenii din tribună să aplaude, la sfârșit, cu încredere echipa noastră”, a declarat expertul secției de handbal, Dan Ilieș. Antrenorii și handbalistele gazdelor se gândesc mai mult la forma sportivă. Reprezentanții clubului gorjean sunt convinși că pot obține prima victorie din Liga Florilor în fața Rapidului.

,,A fost un început de campionat foarte reușit pentru noi, din fericire. Mă bucur pentru această victorie. Aveam nevoie pentru a începe un campionat în forță. Întâlnim o echipă de tradiție din Liga Florilor și sunt de părere că trebuie să jucăm la același nivel. Așteptăm cu nerăbdare acest meci, primul de pe teren propriu. Pot să zic că, dacă o să avem aceeași atitudine și determinare pe care le-am avut și în meciul cu Buzău, puteam să facem un rezultat foarte bun. Fanii vor fi foarte importanți și îi așteptăm în număr cât mai mare la sală. O să fie al optulea jucător pentru noi. Presiune există oricând, pentru că trebuie să joci cu orice echipă la fel, la cel mai înalt nivel la care poți tu. Într-adevăr, este o presiune ca jucăm acasă, pentru că trebuie să ne luptăm mai mult față de un meci în deplasare”, a spus Ira Zinatullina.

,,Nu putem vorbi de o favorită certă a acestui meci, sunt convins că la ora meciului vom fi extrem de motivați și, din punctul nostru de vedere, rezultatul jocului cred că poate fi oarecum o surpriză. Potențialul echipei noastre este în creștere și sunt convins că vom fi pregătiți 100%. Nu aș vrea să îmi mai aduc aminte de finalul campionatului trecut. Pentru noi, a fost o dezamăgire imensă faptul că ne-am dus la baraj, deși considerăm că nu am meritat asta. Dar, referitor la meciul de miercuri, sper ca nivelul concentrării noastre să fie maxim. Eu nu o privesc ca pe o răzbunare neapărat, ci handbalistic, cred că echipa noastră, în momentul actual, este într-o formă foarte bună și chiar cred că poate câștiga. Nu am uitat nici noi ce s-a întâmplat, dar, repet, trebuie să fim foarte atenți pentru că nivelul de concentrare trebuie să fie foarte sus și trebuie să avem nivelul de agresivitate dus la limita regulamentului, pentru că acesta este punctul în care vom juca cu toate echipele. Oamenii care vor veni la sală sunt convins că vor avea ce vedea. Atitudinea noastră va fi una extrem de pozitivă și repet, suntem foarte încrezători. Oamenii care vor veni la sală, pentru că și noi avem prieteni și noi stăm de vorbă cu oamenii, știu că nu au uitat ce s-a întâmplat, iar ei sunt liberi să-și exprime opinia vizavi de ceea ce s-a întâmplat la finalul sezonului trecut”, a conchis Andrei Enache, antrenorul secund de la CSM Târgu Jiu. CSM – Rapid se joacă astăzi, de la ora 17.30.

Cătălin Pasăre