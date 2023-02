Randall Brumant a ajuns la Târgu-Jiu: ,,Sunt recunoscător pentru această oportunitate”

Randall Brumant, noul jucător de la CSM Târgu Jiu, a efectuat deja primele antrenamente sub comanda lui Kresimir Basic. Pivotul american a fost prezentat, oficial, marți, la o conferință de presă la care au venit și antrenorul croat împreună cu directorul tehnic al clubului, Claudiu Alionescu. Cei din urmă speră ca noua adiție să aducă un plus față de Andriy Agafonov, mai ales la capitolul recuperări. De asemenea, energia lui Brumant este un alt motiv pentru transfer. ,,Am considerat că este nevoie de un alt ‘vibe’ la echipă. Este un jucător versatil, care emană multă energie și, credem noi, că este adiția de care avem nevoie pentru a putea suplini acea problemă pe care o avem, în special la nivelul recuperărilor. Este un jucător care aduce o dinamică în plus în ofensiva noastră și cred că este jucătorul care se pliază pe filosofia pe care vrem s-o implementăm în acest final de sezon. Este ultima schimbare din lot. Sperăm să nu apară probleme din punct de vedere medical, pentru că doar atunci vom mai efectua modificări”, a precizat Alionescu. Kresimir Basic este convins că Brumant va aduce mai multă combativitate sub panou. ,,Este acel jucător de care avem nevoie, care ne-a lipsit până în acest moment. Este un jucător versatil, bătăios, care va da multă energie. Este un jucător combativ, care poate evolua pe poziția cinci, dar și pe poziția patru. Ne bucurăm că este alături de noi și sperăm că va fi acel profil de jucător care ne va ajuta în această perioadă să ne îndeplinim obiectivul. Este un jucător diferit față de Agafonov și, credem noi, o adiție mai bună ca angajament”, a declarat croatul. Cât despre Randall, acesta a spus că va îmbrățișa oportunitatea de a evolua, în premieră, în afara Statelor Unite. La 2,01 metri, Brumant se simte cel mai bine pe poziția 4, dar a subliniat că versatilitatea este printre principalele argumente ale jocului său. ,,România este o ligă puternică, o ligă solidă. Claudiu Alionescu și Kresimir Basic mi-au explicat ce vor de la mine, este un rol cu care sunt familiar. Le mulțumesc pentru oportunitatea oferită. Sunt un jucător versatil, pot să apăr mai multe poziții. Sunt rapid și destul de atletic. Mă descurc bine și în posesia mingii, nu numai sub panou. Aduc energie și recuperări. Este o schimbare mare, încerc să mă adaptez la ceea ce înseamnă România, cultura românească. Este un prim șoc, pentru că este pentru prima dată când părăsesc SUA. Cu siguranță, o să am nevoie de timp pentru acomodare. Poziția mea naturală este extremă de forță”, a declarat americanul. Randall Brumant va debuta în maioul alb-albastru pe 4 martie, atunci când CSM Târgu Jiu întâlnește, pe teren propriu, formația CSM Focșani.

Cătălin Pasăre