Rădoi a dus Craiova pe locul trei, dar a rămas dator!

Universitatea Craiova a reușit, sâmbătă seara, a patra victorie consecutivă în Superligă. ,,Juveții” au trecut ,,italienește” de Universitatea Cluj, scor 1-0, asta deși gazdele au irosit din nou oportunități mari de a marca. Bogdan Mitrea a dat greș de la punctul cu var (`28), iar Rivaldinho poate candida la ratarea sezonului (`28). Golul a venit de la Alex Crețu. Mijlocașul doljenilor a pus perfect capul la o centrare a căpitanului Nicușor Bancu (`60) și a securizat încă un succes pentru echipa din Bănie. Nu a fost singurul motiv de bucurie pentru fotbaliștii alb-albaștri. Antrenorul Mirel Rădoi a dezvăluit că le este dator. „O victorie pe deplin meritată, deși U Cluj a avut și ea ocazii, dar au plecat de la nesincronizările noastre. În prima repriză cred că am avut 80% posesie. Dacă marcam la acel penalty, diferența de scor era mai mare. Spațiile deveneau mult mai mari între compartimente. Mă minunez de pe bancă atunci când văd aceste ocazii mari. Chiar am avut și alte ocazii în această seară, în afară de cea a lui Rivaldinho. Am trăit unele momente periculos, chiar și în finalul partidei am făcut o greșeală. Am intrat prea devreme în careu. Mă bucur că până la urmă câștigăm și nu primim gol. Aceasta e partea bună a lucrurilor. În continuare după această victorie sunt dator la băieți cu o masă, pentru că n-au primit gol. Suntem bucuroși de fiecare partidă în parte, ne bucurăm în această seară, apoi trebuie să ne ocupăm de meciul cu Ocna Mureș, din Cupa României. Apoi ne așteaptă o partidă grea cu Rapid. Indiferent de oră, de zi, trebuie să câștigăm meciul, pentru că suntem Universitatea Craiova”, a declarat principalul oltenilor. Trupa din Bănie a acumulat 30 de puncte și a urcat pe locul trei în Superligă.

Craiova în meciul cu ‘U’ Cluj: Lazar – Vătăjelu, Papp, Mitrea, Screciu, Bancu – Crețu, Căpățînă (’88, Roguljic), Nistor – Rivaldinho (’70, Markovic), Baiaram (’70, Găman). Antrenor: Mirel Rădoi.

Cătălin Pasăre