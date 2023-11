Puncte-bonus la pensie

Pensionarii vor primi puncte-bonus în funcţie de anii de muncă, potrivit noii legi a pensiilor, a explicat ministrul Muncii, Sorina Bucura Oprescu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

În funcţie de aceste punctaje-bonus, românii vor primi pensii mai mari începând de anul viitor.

„Totul se întâmplă datorită punctelor de stabilitate, fiindcă pentru un român care a muncit peste 25 de ani se va obține un punctaj suplimentar pentru fiecare an de muncă.

Astfel, între 25 și 30 de ani: 0,5 puncte pe an, între 30 și 35 de ani: 0,75 de puncte pe an și după 35 de ani, un punct pe an.