Pugiliștii de la CSM Târgu Jiu, prestație bună la Arad

Doi sportivi de la CSM Târgu Jiu au participat la Gala ,,Leo Box”, disputată sâmbătă la Arad. Amelian Istrătescu a reprezentat clubul la categoria 75 de Kg, iar Ianis Mateiescu la categoria 30 de Kg. Competiția din Banat a adunat zeci de pugilişti din toată ţara, iar gorjenii s-au întors cu locul unu și doi. Amelian a câștigat categoria sa și a vorbit despre perioada petrecută la CSM Târgu Jiu și despre anul 2022. Vrea ca în viitor să aibă rezultate și mai bune. ,,A fost o gală foarte bine organizată, care mi-a dat un vibe de profesionalism. Am beneficiat de tot de ceea ce aveam nevoie. A fost un turneu foarte bun. Titlul are o semnificație mare pentru mine. Mă bucur că am încheiat anul cu acest titlu, care este bine venit, dar cel mai mult m-a bucurat modul în care am obţinut victoria. Anul acesta a fost unul foarte bun. Odată cu venirea mea la CSM Târgu Jiu, sub îndrumarea antrenorului Petrişor Gănănău, am avut o evoluție spectaculoasă, de la cele mai mici detalii, până la cele mai mari, iar pe această cale vreau să-i mulțumesc maestrului meu. Sper că anul 2023 va fi unul cu mult mai multe reușite, un an în care voi avansa în lumea boxului și, mai mult, vreau să fie un an în care voi aduce mult mai multe rezultate bune”, a declarat Istrătescu pentru csmtargujiu.ro. Pe de altă parte, antrenorul Petrișor Gănănău s-a declarat foarte mulțumit și de evoluția mezinului Ianis. ,,Ianis Mateiescu a boxat bine, sunt mulțumit de evoluția lui, iar el arată că se poate și sunt sigur că va demonstra acest lucru în viitorul apropiat. A fost o gală foarte reuşită. A fost o organizare de nota 10 şi vreau să-i mulțumesc pentru invitație colegului meu Ruben Stoia. Vreau să-i felicit pe băieţii mei pentru modul în care s-au comportat la acest turneu şi pentru rezultate”, a adăugat Gănănău. Boxerii de la CSM Târgu Jiu au intrat în vacanță după acest turneu.

Cătălin Pasăre