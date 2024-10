PSD, apel către PNL. Liderii din Gorj nu iau parte la scandal

Conflictul dintre PNL și PSD pare că se adâncește, existând riscuri chiar în privința planului de guvernare convenit inițial, între cele două partide aflate încă împreună la cârma țării. Interesant este că liderii din teritoriu sunt extrem de rezervați. Ei nu au avut nicio reacție, deocamdată, la scandalul dintre cei doi lideri de la centru, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Liderii PSD și PNL din Gorj, Mihai Weber și Ion Iordache, s-au dovedit foarte tăcuți, ieri, neavând niciun comunicat de transmis.

Ieri se vorbea deja despre posibilitatea ieșirii de la guvernare a PNL, iar PSD a avut un apel la înțelegere pentru partenerii de Coaliție, PSD încercând să mai tempereze avântul celor din partidul condus de Nicolae Ciucă.

PSD a făcut marți, 8 octombrie, apel la PNL să manifeste maturitate politică şi să trateze cu responsabilitate obligaţiile pe care le are în calitate de partid aflat la guvernare. Potrivit formaţiunii, anunţul USR privind depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului arată fundătura la care duce acest joc electoral pueril, iar PNL ar putea fi pus în postura de a-şi sancţiona propriii miniştri printr-un vot în Parlament şi de a provoca un blocaj total în funcţionarea României. ”Singura cale de ieşire din această situaţie e ca PNL să revină la masa Coaliţiei şi să se comporte responsabil”, spune PSD.

”PSD face apel la PNL să manifeste maturitate politică şi să trateze cu responsabilitate obligaţiile pe care le are în calitate de partid aflat la guvernare. Indiferent de mizele şi de orgoliile politice pe care le pot avea unii politicieni, un partid aflat la conducerea ţării are obligaţia faţă de cetăţeni de a asigura buna funcţionare a statului şi a guvernării. Aşadar, indiferent cât de intensă este competiţia electorală, partidele din Coaliţia de guvernare au obligaţia de a menţine un minim dialog pentru a putea lua deciziile executive de care are nevoie România pe parcursul acestor alegeri până la formarea unei alte majorităţi parlamentare şi până la învestirea unui nou guvern”, a transmis PSD printr-un comunicat oficial.

PSD arată că ”declaraţiile politice care pun sub semnul întrebării capacitatea de funcţionare a Guvernului pot afecta profund economia naţională, încrederea investitorilor şi, în ultimă instanţă, viaţa cetăţenilor”.

”Un partid aflat la guvernare nu poate lua decizii doar pe baza calculelor electorale. Miza nu e cât de mult poate câştiga electoral PNL prin anunţul că rupe Coaliţia, dar rămâne la guvernare. Miza e despre cât de mult poate pierde România, în urma unor astfel de declaraţii”, precizează social-democraţii.

”Anunţul USR privind depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului arată fundătura la care duce acest joc electoral pueril. PNL ar putea fi pus în postura de a-şi sancţiona propriii miniştri printr-un vot în Parlament şi de a provoca un blocaj total în funcţionarea României. Singura cale de ieşire din această situaţie e ca PNL să revină la masa Coaliţiei şi să se comporte responsabil”, mai afirmă PSD în comunicatul citat în presa centrală.

M.C.H.