Protestatarii CEO, și mai înverșunați decât acum un an!

Angajații CEO care își cer cu disperare dreptul de a se pensiona în condiții speciale, condiții care sunt trecute în Legea 197/2021, continuă să protesteze în Gorj și Dolj.

Înverșunarea lor este cu atât mai mare, cu cât, chiar și ieri s-a mai înregistrat un deces al unui energetician CEO, al 16-lea din acest an. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Sindicatului Energia, Manu Tomescu, care conduce protestele, din februarie anul trecut.

Media salariaților CEO care mor înainte de vreme este în jurul a 50 de ani și toți cei care au decedat au lucrat în producție de peste 30 de ani.

Cu toate acestea, legea care le stabilește ieșirea la pensie în condiții speciale, la vârsta de 52 de ani, nu se aplică.

În ultimele zile, un deces și un AVC

Un salariat al Termocentralei Rovinari a încetat din viață. Acesta a muncit timp de aproape 40 de ani în energie, iar anunțul a fost făcut ieri: ,,Încă un coleg de-al nostru a murit răpus de boală, fără să beneficieze nici măcar de o zi de pensie! Este cel de-al 16-lea de la începutul anului până acum! Resteanu Gheorghe era născut în 1963 și în septembrie ar fi împlinit 59 de ani.

Avea aproape 40 de ani de vechime și lucra în producție la Secția Reparații Mori din Termocentrala Rovinari. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”, a scris Manu Tomescu pe pagina sa de socializare. Angajați din Dolj ai CEO au protestat și ieri Târgu-Jiu și Craiova, pentru că Legea 197/2021 nu se aplică nici la aproape un an de la promulgare. Argumentele lor sunt extrem de verosimile, dată fiind situația salariaților cu mare vechime în minerit și energie: foarte mulți nu mai apucă să iasă la pensie din cauza bolilor căpătate pe parcursul a 3, 4 decenii de muncă. Mulți mor chiar în timpul programului de muncă. ,,Un coleg de-al nostru, cu care am lucrat peste 30 de ani, ieșit anul trecut la pensie, care are vreo 60 de ani, fost electrician la Isalnita, este internat în stare gravă la spital, cu AVC. Nu a apucat să se bucure nici un an de pensie, după 40 de ani de muncă grea și contribuție”, a declarat unul dintre salariații CEO din Dolj.

