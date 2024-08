Protest la Medserv Min SA! Angajații, nemulțumiți de veniturile mici și condițiile de muncă! ,,Ne ia sporul de vechime, ne ia bonurile”!

Asistentele medicale de la societatea Medserv Min SA, unde Complexul Energetic Oltenia este acționar majoritar, au organizat, marți dimineața, un protest spontan în fața sediului societății de la Tg-Jiu. Nemulțumite de salariile aproape la nivelul salariului minim pe economie, lipsa echipamentelor de lucru și posibila includere a sporului de fidelitate în salariul de bază, asistentele au cerut conducerii societății să țină cont de doleanțele lor. Marius Rădescu, liderul sindical din cadrul Medserv Min, l-a acuzat pe directorul executiv al societății, Gabriel Giorgi, că dorește să taie sporurile de vechime și de fidelitate fără justificare. Giorgi a negat aceste acuzații, dar a recunoscut că a cerut un salariu de încadrare de 4000 de lei pentru angajați, cerere care nu a fost acceptată de acționarul majoritar.

,,Avem salariu minim pe economie!”

Asistentele medicale care deservesc carierele miniere și termocentralele companiei, au subliniat că munca lor grea și veniturile salariale pentru viețile salvate în minerit nu sunt cele pe care le merită.

,,Nu suntem prețuiți, nu ne înțelegem cu directorul pentru semnarea noului contract colectiv de muncă. Suntem oameni cu vechime, asistenți pe cabinet, pe ambulanță, care deservim toate urgențele medicale. Ambulanța care, pe timp de caniculă, a mers în cariere. Am fost dizlocați aproape o săptămână, de la ora 11 până la ora 6, în caniculă, la 38-39 de grade și nu suntem prețuiți. Domnul director dorește să ne taie sporul de fidelitate, sporul de vechime, să facă o prevedere în contractul colectiv de muncă, ca de la 1 ianuarie, dacă CEO nu mai ne susține pentru sporul de vechime, să fie băgat în salariu, iar noi nu dorim acest lucru. Avem cele mai mici tichete de masă și salarii. Noi lucrăm pe minim pe economie. Singurele sporuri pe care le avem sunt sporul de vechime, sporul de fidelitate, sporul de noapte, pe care și acesta mulți colegi l-au pierdut, deoarece cabinetele unde există și ambulanță, nu mai există schimbul de noapte și automat s-au mai pierdut niște bani. Colegii de pe cabinete nu lucrează sâmbăta și duminica, la fel este un spor, un venit care nu mai există, și automat nu ne înțelegem și nu suntem de acord. Nu suntem de acord cu tot ceea ce, ce dorește domnul director să facă cu noi. Suntem asistenți medicali. Nu avem echipamente de lucru, le cumpărăm singuri, nimic nu avem. Mă duc în carieră cu tancheta”, a acuzat una dintre angajate.

Asistentele medicale s-au plâns de faptul că au venituri salariale mai mici decât femeile de serviciu de la Minprest Serv, cealaltă societate prestatoare de servicii pentru CEO.

,,Am 54 de ani de vârstă, la 19 m-am angajat, la CEO. Am 26 de ani la Medserv Min, deci am făcut cu mâinile astea o grămadă de servicii medicale. Și drept răsplată nu ne prețuiește nimeni. Suntem femei de serviciu, mai puțin, mai jos. Asistenții medicali suntem multifuncționali, înțelegeți? Și nemulțumirea noastră este legată concret de ce anume? Ne ia sporul de vechime, ne ia bonurile, în condițiile în care primim bonuri de 17 lei. Deci noi primim bonuri de 17 lei, în 2024, bătaie de joc, dar noi nu mâncăm, noi nu avem, deci, și aparținem de CEO. Cei din CEO stau claie peste grămadă în sediile CEO și primesc vouchere, prime de vacanță, primesc bonuri de 40 de lei. Păi mergem și acolo, ce are? Eu le-am spus că eu vreau să mă duc și acolo (la sediul CEO –n.r.). Da, eu o să mă duc într-o bună zi singură, dacă nu. Și o să le spun, vă zic, eu sunt angajată de la 19 ani la CEO, ne-au transformat în societate cu japca, că nu ne-a întrebat nimeni pe noi. Și acum la fel fac. Vor să ne ia vechimea? Păi cum să-mi ia vechimea mea? Aia înseamnă că ne bagă în salariul brut. Bagă în brut ca să ce? Să le rămânem fără ele? Să și le ia ei? Lor nu le mai ajunge?”, a declarat Anișoara Popescu, asistentă medicală cu o vechime de 26 de ani în cadrul Medserv Min.

Lider: ,,Vrea să ne taie sporurile de fidelitate și vechime, nejustificat!”

Marius Rădescu, liderul sindical din cadrul Medserv Min, a declarat că nu a găsit o cale de negociere cu directorul societății, Gabriel Giorgi, pe care l-a acuzat că vrea să taie, fără justificare, sporurile de vechime și de fidelitate.

,,Acum am depus notificarea către angajator pentru declanșarea conflictului colectiv de muncă, în urma neînțelegerilor de la ședințele de negociere. Nu există nicio cale de conciliere cu domnul director, ne-a făcut câteva oferte aberante, nebugetate. Vrea să ne taie sporurile de fidelitate și vechime, nejustificat, deoarece sunt prinse în bugetul de pe 2024 al societății. Să ne taie începând de când? Vrea să taie fidelitatea începând de acum, de când intră în vigoare noul contract, dacă îl vom semna. Iar vechimea să introducă în nou contractul o prevedere că dacă de la 1 ianuarie 2025, CEO nu va mai suplimenta mărirea de minim, să bage sporul de vechime în salariul de bază. Ori chestia asta ne afectează foarte tare pentru că o dată cu mărirea de minim, noi vom pierde acest spor. Sporul este în procent, avem 5, 10, 20%, 25% în funcție de vechimea fiecăruia. Ori băgându-l în salariu, o să avem o sumă fixă care se va pierde. Este prevăzut și sporul de fidelitate și sporul de vechime, cu putere de la dânsul. De asta nu suntem de acord. Oamenii văd că au ieșit să-și facă un protest spontan pentru susținere. Vom declanșa conflictul colectiv de muncă, după care va urma grevă și pașii care mai trebuie urmați”, a afirmat liderul sindical.

Giorgi: ,,Cei de la Complexul Energetic Oltenia nu au fost de acord!”

Directorul executiv al Medserv Min SA, Gabriel Giorgi, a ieșit să discute cu angajații nemulțumiți, însă propunerea sa de a include sporul de fidelitate în salariul de bază pentru toți cei aproximativ 100 de angajați ai societății de servicii medicale a stârnit nemulțumirea angajaților care i-au cerut demisia. Gabriel Giorgi a declarat că, la ultima negociere cu administrația Complexului Energetic Oltenia, a cerut un salariu de încadrare de 4000 de lei la Medserv Min, dar nu i s-a acceptat.

,,Informațiile sunt total distorsionate. La 31 mai a.c., s-a negociat noul contract cu CE Oltenia. S-a plecat cu o propunere din partea administrației cu 4.000 de lei salariu de încadrare. Deci eu vă dau documente. Deci eu cu colegii mei am mers la negociere cu baza de plecare de 4000 de lei. Nici 3.300, nici 3700. Atunci, la vremea respectivă, era 3.300 minimul pe economie. 4000 de lei fără niciun drept afectat. Deci tot ce s-a păstrat, ce era în trecut, s-a păstrat și în fundamentarea respectivă. Cei de la Complexul Energetic Oltenia nu au fost de acord. Nu au fost de acord cu ce am propus noi și a trebuit, ca să putem să încheiem contractul, a trebuit să renunțăm în fundamentare la sporul de fidelitate. Asta-i problema. Le-am explicat colegilor mei că sporul de fidelitate nu mai există în fundamentarea cu CEO. Nu au ținut cont de această explicație”, a precizat Giorgi.

Claudiu Matei