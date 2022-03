Protest la Craiova al angajaților CEO: ”Încă un coleg, în spital! Legea 197 nu se aplică, abuzul continuă!”

Angajați din Dolj ai CEO continuă protestele, astăzi, la Craiova, pentru că Legea 197/2021 nu se aplică nici la aproape un an de la promulgare. Argumentele lor sunt extrem de verosimile, dată fiind situația salariaților cu mare vechime în minerit și energie: foarte mulți nu mai apucă să iasă la pensie din cauza bolilor căpătate pe parcursul a 3, 4 decenii de muncă. Mulți mor chiar în timpul programului de muncă. ”Un coleg de-al nostru, cu care am lucrat peste 30 de ani, iesit anul trecut la pensie, care are vreo 60 de ani, fost electrician la Isalnita, este internat in stare grava la spital, cu AVC. Nu a apucat să se bucure nici un an de pensie, dupa 40 de ani de muncă grea si contribuție”, a declarat unul dintre salariații CEO din Dolj.