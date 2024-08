Protecția Copilului a intrat pe fir, după ce o fetiță din Târgu Jiu ar fi amenințat că se sinucide

Un caz care a șocat opinia publică weekendul trecut a devenit subiect de anchetă. Sâmbătă, 3 august, în zona 9 Mai din municipiul Târgu Jiu, o fetiță de circa 10-11 ani și-ar fi amenințat pe stradă bunica cu faptul că vrea să se sinucidă dar și că își omoară familia.

Gestul femei a fost explicat pe paginile de socializare de o martoră la acest eveniment. Potrivit spuselor femeii, la caz au intervenit polițiști, un echipaj al Jandarmeriei, dar și o ambulanță: ”Astăzi am trăit șocul vieții mele. Mergeam la cumpărături în zona 9 Mai, pe lângă mine trec două femei și o fetiță de circa 10-11 ani. Fata plângea și o înjura ca la ușa cortului pe bunică, iar dintr-o dată, fata a fugit și amenința că se omoară. Copila a încearcat să sară în fața mașinilor. Femeile, disperate de gestul ei, nu s-au apropiat de ea. În secunda doi a fugit pe celălalt sens încercând a doua oară să se sinucidă. Noroc că o doamnă curajoasă și un domn care lucrau la magazinele de acolo au prins-o pe la spate și au băgat-o într-un magazin. Copila dădea semne de depresie mare, a venit salvarea și poliția și s-au purtat două ore de negociere cu copila. Surpriza cea mai mare am avut-o să văd că cei de pe ambulanță au lăsat-o să plece acasă. Copila era într-o stare foarte rea, amenința că își omoară familia, înjura pe toți din jurul ei, i-a udat cu apă… Sincer, nu se poate reproduce nimic. Întrebarea mea este… unde este protecția copilului? De ce nu își fac meseria? Am auzit la medicul care era acolo că ar avea probleme psihice de mult timp, dar nimeni nu face nimic spre binele acelui copil. Stăteam și mă uitam neputincioasă la ceea ce se întâmplă în jurul meu. Toți își dădeau cu părerea, dar nimeni nu făcea nimic. Oare nepăsarea noastră nu va distruge viața acelei copile?”.

Ulterior publicării cazului în presa locală, oficialii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj s-au autosesizat. ”Ne-am autosesizat ca urmare a mediatizării cazului în mass-media locală. Urmează să evaluăm situația socio-familială și să le aducem la cunoștință părinților serviciile de care poate beneficia minora în cadrul instituției, respectiv evaluare și consiliere psihologică”, a declarat Minodora Sucea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj.

Izabella Molnar