PROMENADA INIMILOR – încântare și bucurie în inimile numeroșilor participanți din municipiul Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu a găzduit recent un eveniment dedicat celor care iubesc sportul și mișcarea în general, precum și celor care doresc să aibă o viață frumoasă și sănătoasă. Este vorba de ,,PROMENADA INIMILOR”.

Prilejuită de Ziua Mondială a Inimii, ediția din acest an s-a bucurat de un real succes, dovadă și numărul mare de participanti, majoritatea tineri și copii, care au ales să participe la ,,PROMENADA INIMILOR”. Ziua mondială a Inimii a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2000 cu scopul de a informa populația din întreaga lume cu privire la principala cauză de deces: bolile cardiovasculare. La nivel modial se înregistrează 17,3 milioane de decese, acest număr fiind în continuă creștere. Practic, bolile de inimă ucid anual mai mulți oameni decât cancerul. Până în anul 2030, dacă nu se vor adopta măsuri imediate, se așteaptă ca 23 de milioane de oameni să moară an de an din cauza afecțiunilor cardiovasculare.

Manifestarea, ajunsă deja la cea de a cincea ediție, a reușit să strângă la un loc numeroși parțicipanți care au pornit, pe ritmul bătăilor de inimă, alături de întreaga comunitate din reședința județului Gorj, de lângă Poarta Sărutului pe traseul Aleea Scaunelor – Masa Tăcerii – Aleea de pe digul Jiului și până la intrarea în Stadionul Municipal ,,Constantina Diță” din municipiul Târgu Jiu. Aici, în ultima sâmbătă de septembrie, organizatorii i-au așteptat cu suprize speciale și cadouri speciale pe participanți, primii 300 dintre ei primind tricouri personalizate.

Organizatorii ediției cu numărul cinci a evenimentului ,,PROMENADA INIMII” sunt Rotary Club Târgu Jiu, Fundația Română a Inimii și Societatea Română de Cardiologie. Demn de remarcat este faptul că, la ediția precedentă a manifestării, participanții s-au bucurat de prezența renumitului tenismen gorjean Florin Mergea.

Adresăm pe această cale felicitări organizatorilor care au știu să facă și în acest an din ,,PROMENADA INIMILOR” un eveniment de succes, spre încântarea numeroșilor participanți, copii, tineri și nu numai, din reședința județului Gorj!

Marius Stochițoiu