Proiect inedit la Băile Herculane, realizat de voluntari!

O porțiune de câteva sute de metri din malurile Cernei se va schimba complet la Băile Herculane, în perioada următoare, după ce o mână de voluntari au decis să facă ceva și să transforme zona într-un loc menit să îi atragă pe turiști.

Flori și arbuști, special aduși din Belgia, sunt plantați pe malurile ce vor deveni zonă de promenadă. Totul ar urma să prindă contur primăvara viitoare, când plantele vor înverzi și vor înflori. Zona pe care voluntarii și-au propus să o transforme este cuprinsă între faimosul Pod de Piatră, recent restaurat, și Podul de Fontă. Inițiatoare a proiectului este arhitectul Oana Chirilă, cea care a pus la punct Herculane Project, un demers prin care au fost atrase fonduri private menite să rezolve o problemă care, în mod normal, trebuia soluționată de către autorități. Locația aleasă pentru implementarea proiectului este cea cuprinsă între recent restauratul Pod de Piatră și Podul de Fontă.

„În acest spațiu am introdus și un amfiteatru urban, de pe care sperăm să și proiectăm filme pe zidul de sprijin din față. Am introdus o cabină de schimb pentru oamenii care vin aici pentru a intra în apa cu proprietăți curative deosebite, iar acolo în capăt este și un punct de belvedere, de unde se poate admira clădirea băilor Neptun și Podul de Fontă. O asemenea lucrare nu cred că s-a mai făcut aici, iar proiectul cred că este unul în premieră. Vin foarte mulți turiști aici, vara trecută de abia puteam să lucrăm de câți oameni veneau să se îmbăieze, să petreacă timp. După ce am început să modelăm terenul și dintr-o dată au venit și mai mulți oameni. A fost frumos să vedem că un spațiu care a fost mort 20, 30 poate chiar 50 de ani începe să își recapete viață doar prin niște mici intervenții ca să spun așa, care nici nu au schimbat foarte mult forma în care era terenul înainte. Noi aici doar am pus un strat de umplutură, un strat de pământ fertil, urmează să întindem, să venim cu plantele și cu aleile”, a menționat Oana Chirilă. Plantele ce sunt plantate toamna aceasta pe malul Cernei au fost aduse cu un tir direct din Belgia, dar sunt în concordanță cu mediul înconjurător din Herculane. Alexandru Almăjan este peisagist la o firmă din Timișoara și este implicat ca voluntar în acest proiect menit să înfrumusețeze malul Cernei. „Am avut ca inspirație pădurile din jurul orașului Herculane și am folosit arbuști diferiți pentru a da un plus de volum, dar și plante acoperitoare de sol pentru că avem și o zonă taluzată, cum ar fi pinusul mogo și în zona cădițelor am folosit plante cu un plus mare de culoare cum ar fi spireea hidrangeea și altele. Totul este în concordanță cu mediul înconjurător din această zonă”, a menționat voluntarul. De pe margine, cei veniți în stațiune privesc cu optimism la munca voluntarilor.

Turiștilor nu le vine să creadă că după zeci de ani de declin stațiunea începe ușor să își schimbe aspectul. Un domn în vârstă de 80 de ani, venit de la Arad aproape în fiecare an pentru tratament la Herculane, a fost chiar mai radical în discuția pe această temă.

„Am rămas surprins când am văzut că în sfârșit se face ceva. Am cazare la un hotel de aici unde încă nu este pornită căldura. Am venit la apa caldă de pe malul râului pentru a-mi dezmorți picioarele și am văzut că zona se schimbă în ceva frumos. Cui i-au venit ideile și cine e omul ăla deștept pe care l-a înzestrat Dumnezeu cu atâta minte, că mulți proști au trecut pe aici și habar n-or avut de situație, natura asta ne dă toată bucuria și noi doar ne-am bătut joc de ea până acum”, a spus turistul.

O altă turistă, aflată și ea în trecere prin Herculane, a rămas plăcut impresionată de munca voluntarilor. „De abia aștept să văd cum va arăta la final toată treaba asta. Vin de foarte mult timp aici, acum văd că au început să o ia din loc, sper să aibă continuitate și să nu se oprească. E păcat dacă nu ar duce proiectul la bun sfârșit. Am avea mai mulți turiști cu siguranță dacă zona ar fi mai frumoasă, ca să nu mai zic de clădiri, care arată ca după bombardament”, a spus femeia. Amenajarea peisagistică de acum ar trebui să își arate roadele în primăvara anului viitor, când plantele aduse pe malul Cernei ar trebui să înfrunzească și să înflorească. În mai 2025 Băile Herculane va găzdui o reuniune a celor mai importante stațiuni balneoclimaterice din Europa și, ca urmare, și autoritățile locale au interesul ca, în calitate de gazde, să se prezinte cât mai bine. „În fiecare an Primăria Băile Herculane își propune să aducă ceva nou astfel încât turiștii care vin an de an, pentru că sunt foarte mulți turiști care vin an de an datorită proprietăților curative ale apelor termale, să găsească că se fac lucruri noi, că se restaurează clădirile, că Băile Herculane va redeveni în cele din urmă ceea ce a fost odată, perla Europei”, a menționat Dan Buru, reprezentant al autorităților locale.

Gelu Ionescu