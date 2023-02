Proiect ERASMUS+ la Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu

În perioada 20-24 februarie 2023 s-au desfășurat la Liceul cu Program Sportiv activitățile din a doua mobilitate a proiectului ERASMUS+ ”Lycees plus vert et plus solidaires„.

Au participat elevi și profesori reprezentanți ai celor două școli partenere, Franța și Turcia.Proiectul vizează identificarea soluțiilor pe care tinerii le pot pune în practică pentru protejarea mediului înconjurător.

Activitățile s-au desfășurat atât în școală cât și cadrul deplasărilor de la Baia de Fier și Parcul Național Defileul Jiului. Atelierele desfășurate în aer liber au vizat reîmpădurirea și observarea naturii în spații protejate.

Mulțumim Primăriei Municipiului Târgu-Jiu pentru sprijinul acordat și pentru primirea călduroasă a oaspeților noștri. Am primit ajutor din partea Romsilva – Direcția Silvică Gorj, Ocolul Silvic Polovragi reprezentat de domnul Sorinel Dumitru Surupăceanu.

Ne-am bucurat pentru că am întâlnit oameni pasionați de natură și de salvarea ei care ne-au împărtășit din secretele muntelui. Mulțumim Administrației Parcul Național Defileul Jiului, reprezentată de domnii Ionel Cioca și Paul Oprea.

Partenerii noștri din Franța și Turcia se află în drum spre școlile lor unde cu siguranță vor duce ideea că natura merită și poate fi protejată.

M.P.