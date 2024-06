Proiect de tineret dedicat educației împotriva propagării știrilor false

„BE SMART, BE TOLERANT” (BEST) (Nr. 2022-2-RO01-KA220-YOU-000099705) – proiect finanțat prin Programul Erasmus+, coordonat de ASOCIAȚIA SMART EDUCATIONAL PROJECTS și dedicat sprijinirii tinerilor și lucrătorilor de tineret împotriva propagării știrilor false se apropie de final.

În cele 16 luni de implementare, proiectul a inclus formarea a 12 lucrători de tineret la nivel european, 24 de tineri din liceele târgujiene participanți la atelierele locale de învățare, 31 de lucrători de tineret din întreaga țară participanți la workshop-urile online și peste 300 de tineri conștientizați asupra pericolului știrilor false, în cadrul campaniei derulate în cinci licee din municipiul Târgu Jiu.

În data de 7 iunie 2024 a avut loc evenimentul de multiplicare al proiectului.

Participanților la eveniment le-au fost prezentate obiectivele și rezultatele proiectului, Ghidul BEST https://bestproject.news/results/ și cele 4 videoclipuri asociate https://bestproject.news/results/, dar au și experimentat câteva din dintre metodele non formale ce pot fi folosite de lucrătorii de tineret în dezvoltarea gândirii critice a tinerilor și care să le permită identificarea și combaterea știrilor false.

O parte dintre tinerii participanți la atelierele de învățare au fost gazde ale participanților în cadrul unei sesiuni de aplicare a metodei ,,Cafeneaua publică” pe câteva dintre topic-urile principale ale ghidului BEST.

Personal, doresc să mulțumesc ASOCIAȚIEI SMART EDUCATIONAL PROJECTS pentru șansa de a experimenta acest proiect, considerând că astfel de activități sunt binevenite în rândul tinerilor, dar și pentru întreaga comunitate a orașului.

Prof. Pânișoară Elena Ștefania