Proiect de lege benefic pentru mineri și energeticieni, respins de PNL și PSD

PSD și PNL au votat luni împotriva unui proiect de lege, în Comisia de Muncă a Senatului, depus de parlamentarul de Gorj, Radu Miruță, care ar putea repara ,,nedreptatea făcută celor care au muncit în condiții grele și care nu se pot bucura la pensie de ceea ce au contribuit”, după cum susține acesta. Radu Miruță a avut o reacție acidă vizavi de colegii săi de parlament, acuzându-i că votează împotriva interesului oamenilor din Gorj.

Radu Miruță îi cere explicații senatorului PNL Ion Iordache, după ședința Comisiei de Muncă: ,,Am intrat în dezbaterea din această Comisie, am argumentat solid proiectul de lege pe care l-am inițiat împreună cu ai mei colegi, deputata Oana Țoiu și senatorul Irineu Darău, dar senatorii puterii, fără motive temeinice au votat împotriva proiectului. Îi cer domnului senator PNL Ion Iordache să explice public acest vot. Este inadmisibil ca după ce au luat PNL a luat 25.000 voturi în județul Gorj la alegerile precedente, parlamentarii PNL să voteze împotriva intereselor oamenilor din acest județ”, arată parlamentarul USR într-un comunicat de presă.

,,Una spun acasă, alta votează la București”

Radu Miruță continuă să le ceară socoteală colegilor săi de parlament: ,,Și eu, la fel ca domnul Iordache, la fel ca ceilalți șase parlamentari PSD și PNL am primit voturile oamenilor din acest județ pentru a le reprezenta interesele în Parlamentul României. Eu pot să spun precis, la orice oră din zi și din noapte, ce am făcut în interesul oamenilor din comunitatea pe care o reprezint. Mi se pare o palmă dată pe obrazul oamenilor din acest județ atitudinea pe care o au parlamentarii PSD și PNL: una spun acasă, alta votează la București. Domnul senator Iordache ar trebui să aibă decența să spună public că proiectul depus de colegii săi nu repară deloc problemele create de noua lege a pensiilor și să explice de ce au votat împotriva proiectului USR. Proiect care are singurul neajuns că e depus de mine, nu de ei”, mai declară deputatul USR Radu Miruță.

Ce probleme viza proiectul respins

Proiectul USR propune modificarea Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii și recunoașterea condițiilor deosebite şi speciale de muncă pentru angajații ale căror condiții de muncă nu au fost normalizate, urmând ca aceștia să beneficieze în continuare de reducerea vârstei de pensionare şi de un mod mai avantajos de calcul pentru pensia încasată.

,,Este inadmisibil ca o inițiativă legislativă care nu face altceva decât să respecte principiul contributivității și să recunoască drepturile unor oameni care și-au sacrificat sănătatea și au trăit ani întregi expuși unor riscuri majore pentru a contribui la dezvoltarea acestei țări să fie respinsă fără nicio justificare.

Mai mult, reprezentantul Ministerului Muncii, prezent la dezbaterile din Comisia de Muncă de la Senat, a invocat falsul argument că ne obligă PNRR să păstrăm aberațiile din noua lege a pensiilor. PSD și PNL refuză cu agresivitate să corecteze această nedreptate.

Proiectul de lege USR care corecta nedreptatea celor care au contribuit cu mai mulți bani pentru o pensie care să țină, la final, cont de această contributivitate a fost astăzi respins.

Grija lor față de contributivitatea celor cu grupe de muncă este doar declarativă. PSD și PNL au votat cu sete să le ia oamenilor banii cu care au contribuit suplimentar”, mai precizează deputatul USR.

M.C.H.