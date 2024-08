Proiect al elevilor Liceului Nr. 2 Tg. Jiu, admis la faza națională a ”Școlii Solomonarilor”

”De vorbă cu poezia” se intitulează digiproiectul realizat de elevii de la Clubul IMAGO al Liceului Tehnologic Nr. 2 Târgu Jiu care a fost selectat pentru faza națională a competiției Lecturiada 2024 – ”Școala Solomonarilor” de la Cluj.

Lecturiada este un concurs tematic interdisciplinar, cu accent pe multiliterație plus o Școală de vară. Programul se desfășoară pe parcursul unui an calendaristic on-line și „față în față”, cu o etapă locală și una națională. Probele din etapa locală au avut loc între februarie și iunie 2024, iar etapa națională (Școala ucenicilor solomonari ai lui Solomon Marcus), la care, după evaluarea proiectelor și portofoliilor înscrise pentru probe, participă cei admiși (un elev însoțit de profesorul coordonator) va avea loc la Cluj între 2 și 6 septembrie 2024. În data de 10 august au fost anunțați câștigătorii.

”Bucuroși de a fi admiși printre cei selectați să participe la faza națională a Școlii Solomonarilor de la Cluj, concurs interdisciplinar certificat ME, derulat sub umbrela Lecturiadei elevilor 2024 și a ANPRO. Școala Solomonarilor se va desfășura în perioada 2-6 septembrie 2024. Digiproiectul câștigător se numește ”De vorbă cu poezia”. Felicitări ucenicilor de la Clubul IMAGO al Liceului Tehnologic Nr.2 din Târgu Jiu, care au muncit serios și au arătat cât de talentați sunt: Necșoiu Andrada-Cristiana (IX B), Cornescu Andreea (X B), Tudor Vlad (IX B). Prof. coord. Diaconița Cristina-Liliana!”, au anunțat reprezentanții Liceului Tehnologic Nr. 2 Târgu Jiu.

I.M.