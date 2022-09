Programul primei runde din Liga 4

La sediul AJF Gorj a fost stabilit, prin tragere la sorți, programul competițional al Ligii 4 – Decathlon, ediția 2022-2023. Astfel, în prima etapă din 10 septembrie sunt programate jocurile:

Unirea Țânțăreni – Pandurii Tg Jiu

Petrolul Țicleni – Minerul Motru

CSO Turceni – Internațional Bălești

Gilortul 2 – Minerul 2 Mătăsari

Jiul Rovinari – AS Jupânești

Petrolul Stoina – Viitorul Negomir

Vulturii Fărcășești stă.

Săptămâna trecută, AJF Gorj a stabilit și seriile Ligii 5 pentru sezonul 2022-2023.

SERIA 1 : Unirea Drăgotești, Energetica Tismana, Viitorul Plopșoru, Știința Godinești, Pandurii Padeș 2019, Viitorul Cătunele, Foresta Văgiulești, Trimful Borăscu, Unirea Bolboși, Dumbrava Cîlnic, Viitorul Brănești.

SERIA 2 : Gilortul Bengești, Știința Popmond Plopșoru, AS Scoarța, Dinamo Inter Stănești, AS Prigoria, Viitorul Logrești, Știința Drăguțești, Bradul Polovragi, CSC Dănești, Știința Flacăra Roșia de Amaradia, 17 Noiembrie Costești.

Cătălin Pasăre