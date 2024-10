Programul Casa Verde Fotovoltaice: Suspiciuni de fraudă în județele oltene, București și Ilfov: ”Cum să se fi epuizat ceva ce nu se deschisese?”

Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoanele fizice a continuat luni cu regiunea Sud-Vest Oltenia, mai exact județele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Fondurile s-au terminat după 1 minut și 20 de secunde. Locuitorii din această regiune au avut la dispoziție 199,2 milioane de lei și s-au înscris 6.640 de dosare. Aceasta după ce, vineri, bugetul pentru sesiunea București-Ilfov a fost epuizat într-un minut și 5 secunde.

În celelalte cinci sesiuni din acest an, înscrierile s-au încheiat în circa 2 minute. Urmează ca marți, 8 octombrie, să se înscrie locuitorii din regiunea Vest (județele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş), aceasta fiind și ultima sesiune pentru persoane fizice.

Bugetul total al schemei în acest an este de 2 miliarde de lei, iar fiecare beneficiar primește 30.000 de lei de la stat pentru a-și instala panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Asociația Prosumatorilor din România susține că înscrierile în programul Casa Verde Fotovoltaice pentru regiunea București-Ilfov s-au terminat într-un timp atât de scurt, încât ridică suspiciuni de fraudă cu ajutorul inteligenței artificiale.

Asociația a precizat, vineri, într-un comunicat de presă, că înscrierea într-un minut nu pare exagerată, însă suspiciunea vine din faptul că o persoană care s-a înscris în 40 de secunde a avut cronologic al 1.100-lea dosar validat, scrie HotNews.ro.

Au fost încărcate dosare offline!

Modul în care s-a desfășurat programul în județele din Oltenia riidică suspiciuni și unui parlamentar de Gorj care susține că este foarte posibil să fi asistat la o hoție. Este vorba despre deputatul Radu Miruță, care a avut și o postare în acest sens pe pagina sa oficială. Acesta a constatat că au fost încărcate în program dosare offline, adică au fost încărcate cererile înainte de începerea programului.

”Depunerea dosarelor la AFM pentru panouri fotovoltaice miroase a hoție! Solicit Ministerului Mediului log-urile din popularea bazei de date pentru sesiunea de depunere de astăzi (luni, 7 octombrie), unde personal am testat! Am suspiciuni rezonabile că au fost încărcate dosare offline, înainte de a se fi pus sesiunea de depunere la dispoziția proștilor. Adică… au completat ei, pe ochi frumoși, de ieri-alaltăieri, direct în tabelul în care noi, cu ochii urâți, trebuia să ne concurăm astăzi la ora 10:00, care tastează mai repede. Iar noi, am găsit tabelul plin, dinainte. Ce au pus ei la dispoziție azi la 10:00, era deja plin, înainte de ora 10. I-a încurcat puțin tehnologia, care lasă urme la care ei nu se gândesc. În timp ce încă nu se deschisese sesiunea de depunere programată pentru astăzi la ora 10:00 , pe website-ul AFM, apărea mesajul că suma disponibilă a fost epuizată. Păi, cum să se fi epuizat ceva ce încă nu se deschisese? Și nu, nu-i vorba doar de scripturi care completează automatizat! Nu mai vorbesc că există soluții tehnice pentru ca fix asta să nu se întâmple”, a declarat deputatul pe pagina sa de socializare.

