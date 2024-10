Program aglomerat pentru handbaliste. Duminică la Baia Mare, miercuri la Târgu Jiu vine Vâlcea

Handbalistele din Gorj s-au întors din vacanță și au viață grea în Liga Florilor. CSM Târgu Jiu are meci, duminică, la mare distanță de casă, într-o deplasare la Minaur Baia Mare. Miercuri, echipa condusă de Liviu Andrieș trebuie să se refacă, pentru că în Sala Sporturilor vine SCM Râmnicu Vâlcea. Va fi un joc teribil de greu în Maramureș, cu o echipă care are victorii pe linie până acum. În schimb, CSM are un succes în patru etape, dar din tabăra vizitatoarelor vin și vești bune. Laura Moldovan și Fanta Keita au început pregătirea și ar putea prinde minute cu Minaur. Coordonatorul secției de handbal, Dan Ilieș, admite că o victorie, în premieră, la Baia Mare ar putea fi considerată o surpriză după acest început de sezon. ,,Ținând cont de rezultatele pe care Baia Mare le-a avut până acum și de forma în care se afla, s-ar putea spune că ar fi o surpriză. Nu am câștigat niciodată acolo. Eu, în primul rând, îmi doresc ca fetele să joace bine, pentru că dacă ele vor juca bine, cu siguranță putem face un rezultat bun, cum de altfel am făcut-o și la Buzău. E cea mai bună formulă în care am văzut-o pe Minaur în ultimii ani. Au început foarte bine, au reușit patru victorii din patru meciuri. Va fi o perioadă obositoare, deoarece miercuri jucăm împotriva formației SCM Râmnicu Vâlcea. Am încercat să jucăm, sâmbătă, cu Minaur, dar nu s-a putut. Am programat miercuri, de la ora 19.00, meciul cu Vâlcea pentru ca fetele să se poată recupera cât se poate de bine. Am încredere că o să facă față și o să aibă două evoluții bune”, a declarat Ilieș. Partida de la Baia Mare contează pentru runda a cincea din Liga Florilor.

Cătălin Pasăre