Profit în creștere pentru Macofil Târgu Jiu

Macofil Târgu Jiu, producător de materiale de construcţii listat la Bursă sub simbolul MACO, a încheiat prima jumătate a anului cu un profit net de 6,9 milioane de lei, cu 26% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2023, arată Ziarul Financiar. Ajunsă la 44,7 milioane de lei, cifra de afaceri s-a majorat cu 69% pe an, în vreme ce veniturile din exploatare au urcat cu 40% la 43,3 milioane, potrivit raportului semestrial publicat la BVB.

Cheltuielile de exploatare au atins 26 de milioane de lei, plus 14%. Compania este evaluată la 81 de milioane de lei. Din acţionariat fac parte Simona-Ioana Zamfir (cu o participaţie de 32,5% din capitalul social), Longshield Investments (17,4%) şi Elisaveta Pătruţ (16,1%). Acţiunile companiei au crescut cu 42% în ultimul an. Numărul mediu de salariați de la MACOFIL S.A. a fost de 180 de persoane.

M.P.