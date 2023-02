Profesorul și omul de cultură al Gorjului, Ion Sanda, sărbătorit la împlinirea vârstei de 78 ani

În după-amiaza zilei de joi, 23 februarie 2023, în MansARTA Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu, profesorul și omul de cultură al Gorjului, Ion Sanda, a fost sărbătorit, la împlinirea vârstei de 78 ani, de către familie, prietenii apropiați și iubitorii de carte gorjeni, care a constituit un bun prilej pentru lansarea volumului „ION SANDA – profesor, om de cultură și poet gorjean”, volum semnat de dr. Victor Troacă – președintele Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Al. Doru ȘERBAN”.

Ion Sanda, profesor de limba și literatură română, scriitor, om de cultură, cercetător, documentarist, dar și un sensibil poet, este unul dintre oamenii implicați profund în cultura gorjeană timp de peste un sfert de secol.

Ion Sanda, s-a născut la 23 februarie 1945 în satul Vădeni, satul eroinei naționale slt. Ecaterina Teodoroiu, la mică distanță de casa acesteia. A fost cel mai mic dintre cei șapte copii ai familiei Alexandru (renumit croitor) și Ioana Sanda (casnică). Cei șase frați ai săi se numeau: Victor, Grigore, Elena, Elisabeta, Alexandru și Vasile. Ion a urmat cursurile Școlii Primare din Vădeni, Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu și Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca. În anii studenției s-a căsătorit cu studenta la stomatologie Maria Stoichițescu din Arcanii Gorjului și au avut împreună trei copii: Sorina, Codruța și Vasile. După terminarea studiilor, familia Maria și Ion Sanda se stabilesc la Arcani. Tânăr profesor de limba și literatura română la Școala Generală din Bâlta, comina Runcu, județul Gorj, a fost remarcat de oamenii acelor vremuri de la conducerea județului și a fost cooptat în echipa Comitetului Județean de Cultură, unde, din 1979 a fost numit în funcția de vicepreședinte. După evenimentele din 1989, a lucrat o perioadă ca profesor la Liceul „Ecaterina Teodoroiu” și „Gheorghe Magheru” din Târgu Jiu. După câțiva ani revine în domeniul instituțional al culturii gorjene unde a ocupat funcția de Director al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Gorj, calitate pe care o deține un număr însemnat de ani. Totuși, în ultimii ani de activitate, până la pensionare, se întoarce la catedră, ca profesor la Liceul „Gheorghe Magheru”, la Universitatea „Decebal” din Băile Herculane și la Universitatea „Titu Maiorescu” din Târgu Jiu. Datele sunt preluate din cartea domnului Victor Troacă, dăruită cu generozitate tuturor participanților la eveniment.

Cu toate că sărbătoritul nu a putut fi prezent din cauza unui accident la picioare, familia sa, doamna dr. Maria Sanda cu cei trei copii Sorina, Codruța și Vasile, dar și mulți prieteni, au fost prezenți în MansARTA Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu pentru aniversarea distinsului om de cultură gorjean.

Amfitrionul evenimentului a fost domnul dr. Victor Troacă, care în mesajul de deschidere a destăinuirilor și depănării amintirilor legate de sărbătorit, ne-a mărturisit „M-am străduit să scriu această carte pentru a putea ca azi s-o dăruiesc familiei și prietenilor prezenți aici, cu prilejul aniversării celor 78 de ani pe care i-a împlinit azi omul de cultură și poetul Ion Sanda”.

A urmat domnul profesor dr. Vasile Marinoiu, fost director al Muzeului Județean Gorj, care a copilărit cu aniversatul și ne-a mărturisit „Eu eram singur la părinți și mama mă lăsa de foarte multe ori acasă la Ion, pentru că ei erau 7 frați și aveam cu cine să mă joc, eram ca al optulea copil al lor”. Când au început școala, își făcea temele la ei. Mai târziu, viața i-a adus să colaboreze datorită funcțiilor deținute, unul director la cultură și celălalt director de muzeu județean. De curând, Domnul Marinoiu a scris și lansat „Monografia Comunei Vădeni”, unde și domnul Ion Sanda este prins cu activitatea dumnealui, ca fiu de onoare al Vădeniului. Îi face cadou, un exemplar din această lucrare, doamnei dr. Maria Sanda, care a mai primit un cadou și din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, oferit de Pompiliu Ciolacu, managerul actual CJCPCT Gorj ce a constat dintr-o Plachetă de Excelență cu următorul mesaj „Se acordă acest înscris domnului Ion Sanda în semn de apreciere și respect pentru întreaga activitate desfășurată pe tărâmul culturii naționale.”, după care a recitat, cu talentu-i binecunoscut de gorjeni și nu numai, poezia „Apostolul” de Ștefan Octavian Iosif.

La rândul său, profesorul dr. Ion Mocioi, care a lucrat mai mult de 20 de ani la cultură împreună cu Ion Sanda, spunând, în glumă, că în acest timp, domnul Sanda a stat mai mult cu el la serviciu decât cu soția acasă, a făcut o serie de mărturisiri despre activitatea dumnealor pentru promovarea culturii „de masă” în rândul gorjenilor. „Aveam multe mii de formații artistice care au participat în Festivalul «Cântarea României» și ne ocupau tot timpul. Trebuia să mergem în tot județul să pregătim aceste formații. Apoi mergeam și în străinătate cu cele mai valoroase. Îmi pare tare rău că acum nu mai este cultură «de masă». Acum se face cultură cu televizorul și telefonul mobil și nu e bine. Atunci se citea foarte mult, iar bibliotecile erau aprovizionate permanent cu cărți de la editurile de faimă ale României.”

Din partea Consiliului Județean Gorj, domnul prim-vicepreședinte Gheorghe Nichifor, care a venit în Gorj în anul 1983, a lucrat câțiva ani împreună cu domnul Ion Sanda și l-a cunoscut destul de bine. „L-am cunoscut pe domnul Ion sanda ca om de spectacol. Ca poet, recita cu patos. L-am cunoscut ca bun organizator de activități culturale, dar și ca profesor la universitățile de la Băile Herculane și Târgu Jiu. În încheierea mesajului său, domnul profesor dr. Gheorghe Nichifor ne-a spus: „Dați-mi voie să vă citesc, din cartea domnului director Troacă, ceea ce spunea un alt mare om de cultură gorjean, profesorul George Manoniu, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață a sărbătoritului de astăzi”. Și ne citit următorul fragment: „Nu știu dacă și-a început biografia-i pământeană sub zodia poeziei, pe când era elev și apoi adolescent al prestigiosului liceu teoretic «Tudor Vladimirescu», dar știu că, urmând studiile Facultății de Filologie a Universității «Babeș-Bolyai» din Cluj Napoca, a frecventat în acei ani mai toate cenaclurile literare din Cetatea de pe Someș. A fost membru activ al cunoscutului cenaclu studențesc „Echinocțiu”, pentru ca, ulterior, reîntors pe meleagurile natale, să scrie cu fervoare, zeci și sute de creații lirice, pe care le-e publicat, rând pe rând, în diverse publicații locale și centrale. Iată-l pe Ion Sanda, pe la începuturi, patetic, retoric, și gongoric, slăvind meleagul de obârșie, pe care-l va iubi cu patimă înnăscută, fără a-l trăda vreodată, sub jurământ de credință nestrămutată.”

Un alt profesor de valoare al Gorjului, Gheorghe Gorun, fost director al Colegiului Național „Spiru Haret”, acum pensionar, a precizat că a fost dascăl la toți cei trei copii ai familiei Maria și Ion Sanda, că i-a cunoscut foarte bine și are un respect deosebit pentru această familie. „L-am perceput pe domnul Ion Sanda ca pe un «aristocrat» intelectual. Iar pentru tot ce a făcut pentru cultura gorjeană, îl stimez și-l respect cu toată ființa mea”, a încheiat destăinuirile sale profesorul Gorun.

Un alt om valoros al culturii gorjene, medicul scriitor Doru V. Fometescu, a făcut multe referiri laudative la activitatea de creație artistică a sărbătoritului Ion Sanda. „Era un actor și orator desăvârșit. Avea un mesaj năvalnic ce captiva imediat audiența și de aceea era foarte iubit de oameni”. Referitor la domnul director Victor Troacă, autorul mai multor cărți publicate de Editura „Măiastra” din Târgu Jiu, îl numește „bancher-trezorier al valorilor culturale și spirituale gorjenești” pentru că are vigoare, are talent, putere de muncă și creație. Se aseamănă foarte mult cu Ion Sanda.

Au urmat o multitudine de alocuțiuni si aprecieri la adresa sărbătoritului, de o mulțime de foști colaboratori, prieteni și oameni de cultură gorjeni, care de-a lungul timpului, s-au intersectat cu omul de cultură Ion Sanda și cu lunga sa carieră profesională.

La final, doamna doctor Maria (Mica) Sanda, soția sărbătoritului și fiica lor, Codruța, au mulțumit tuturor celor implicați în acest eveniment și speră să se continue tot așa până la cea din urmă aniversare și apoi să înceapă comemorările.

Toate aceste momente au fost imortalizate prin imagini foto și video de către ziariștii profesioniști Viorel Surdoiu, gazda evenimentului, Gheorghe Bușe, Ionel Cilica Diaconu și Mugurel Petrescu.

Îi doresc sărbătoritului viață lungă cu sănătate și voie bună alături de cei dragi, să aibă parte de multe astfel de sărbătoriri, dar să fie și dânsul prezent pentru a se bucura alături de noi și să ne bine dispună cu povestirile sale, iar domului Victor Troacă, multă sănătate și putere de muncă însoțite de inspirație la creație.

Gigi Bușe