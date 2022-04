Profesorii, taxați cu 145 de lei pentru voucherele de vacanță

Profesorii au apucat să se bucure de vestea că vor primi vouchere de vacanţă de 1.450 de lei, dar tocmai au fost anunţaţi că vor plăti impozit 10% pe ele, relateazză Antena 3.

Cine nu e de acord să i se reţină aceşti bani nu are altă variantă decât să refuze voucherele.

1.450 de lei sub formă de vouchere vor primi profesorii în 2022 pentru vacanță. Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportul electronic.

Sumele reprezentând voucherele de vacanță sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului, prevede ordinul. Asta înseamnă că cei 10% impozit, adică 145 de lei, vor fi reținuți de angajator în luna în care aceste vouchere vor fi date.