Profesor universitar în SUA, gorjeanul anului 2023. Este originar din Novaci!

Profesorul universitar Cristian Dumitru Popescu, cu o activitate remarcabilă în domeniul matematicii, va primi titlul „Gorjeanul Anului” pentru 2023. Născut în orașul gorjean Novaci, Popescu este profesor universitar în California, SUA, unde, din 2003, deține Catedra de Teoria Numerelor și Geometrie Aritmetică din cadrul Departamentului de Matematică.

În ultimii ani, la nivelul județului Gorj, s-a consacrat organizarea unui eveniment special, acordarea titlului „Gorjeanul Anului” unor personalități ale vieții gorjene cultural științifice și sportive care și-au pus amprenta asupra promovării imaginii județului, atât în țară, cât și în străinătate.

„Cristian Dumitru Popescu este o personalitate remarcabilă în domeniul Matematicii, atât în România, cât și peste hotare. Este profesor universitar la Universitatea California, San Diego, USA, unde, din 2003, deține Catedra de Teoria Numerelor și Geometrie Aritmetică din cadrul Departamentului de Matematică”, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Gorj.

Originar din orașul Novaci, Cristian Dumitru Popescu a descoperit pasiunea pentru numere, geometrie și fizică încă din copilărie și a fost foarte apreciat de către profesori. A absolvit studiile Universității București, cu diplomă de licență și master în Matematică, ca șef de promoție, cu media generală 10, iar în anul 1990 a plecat în Statele Unite ale Americii pentru aprofundarea teoriei numerelor.

În 1996, lui Cristian Dumitru Popescu i s-a conferit titlul de Doctor în Matematică, pentru o lucrare în Teoria Numerelor, scrisă sub îndrumarea matematicianului american Karl Rubin, la Ohio State University, USA, făcând stagiul post-doctoral la University of California la Berkeley și University of Texas la Austin.

„Din 2003, este Membru de Onoare al Institutului de Matematică „Simion Stoilov” al Academiei Române de Științe, iar în 2005, i-a fost decernat Premiul „Simion Stoilov” al Academiei Române, pentru rezultate în cercetare în domeniul Teoriei Numerelor. A fost profesor la Universitatea California Berkeley, Universitatea Texas din Austin și la Universitatea Johns Hopkins, iar în anul universitar 2015-2016 a fost numit membru de Onoare al Fundației de Științe Simons (Simons Fellow in Mathematics) și, ca urmare, a fost singurul profesor invitat la Harvard University, considerată universitatea numărul 1 în lume. Anual, sunt acordate cel mult 30 de distincții de Simons Fellow in Mathematics pe întreg continentul Nord American și, dintre aceștia, puțini oameni sunt invitați la Harvard”, se arată în proiectul de hotărâre inițiat de Consiliul Județean Gorj.

În anul 2021, a fost ales Membru de Onoare al Societății Americane de Matematică pentru contribuțiile sale în cercetare, în domeniul Teoriei Numerelor și Geometriei Aritmetice.

Activitate importantă în cercetare

Cu o activitate impresionantă în cercetare, Cristian Dumitru Popescu are peste 50 de lucrări științifice publicate, a fost conducător a peste 20 de doctorate la universitățile California și Johns Hopkins, a participat la sute de conferințe de specialitate ce au avut loc pe toate continentele și a fost implicat în organizarea a numeroase conferințe științifice internaționale în domeniul său de cercetare. În vara anului 2023, a fost invitat de onoare la cel de-al X-lea Congres Internațional al matematicienilor români organizat de Institutul de Matematică „Simion Stoilov“ al Academiei Române, în parteneriat cu Secţia de Știinţe Matematice a Academiei Române, Universitatea din Bucureşti și Universitatea din Pitești.

Tot în 2023, a fost invitat de Universitatea Cambridge la o conferință în memoria matematicianului australian John Coates.

„Datorită pasiunii sale pentru Matematică, precum și a meritelor deosebite, gorjeanul Cristian Dumitru Popescu reprezintă o piatră la temelia imaginii de prestigiu a județului Gorj. Personalitatea sa poate fi considerată un model pentru generațiile de tineri gorjeni care bat la porțile afirmării în cele mai vaste domenii. Pentru toate acestea, Consiliul Județean Gorj se declară onorat să aprecieze și să recunoască, acum, în 2024, întreaga activitate de cercetare și predare a Științei Matematice a conjudețeanului nostru Cristian Dumitru Popescu, prin acordarea titlului de «Gorjeanul Anului 2023»”, a mai arătat Consiliul Județean Gorj.

Decernarea distincției va avea loc în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj de vineri, 26 iulie.

I.I.