Profesor condamnat pentru pornografie infantilă

Un profesor de sport a fost condamnat de Tribunalul Gorj la 1 an și 10 luni de închisoare pentru pornografie infantilă. Pedeapsa nu este cu executare, fiind suspendată pe un termen de supraveghere de trei ani. În acest timp, bărbatul de 42 de ani nu are voie să ia legătura cu fosta sa elevă și, în plus, va trebui să lucreze 120 de zile în folosul comunității, neplătit, în cadrul Primăriei Baia de Aramă.

Profesorul preda, din 2011, educație fizică și arte plastice la o școală din Baia de Aramă. De curând, instanța din județul vecin l-a condamnat pe Ion Eduard Modoran la doi ani și șase luni de închisoare cu executare pentru relația cu eleva de clasa a VIII-a, sentința nefiind definitivă. Copila de 14 ani a menţionat că a avut „o relaţie de prietenie” cu profesorul său de educaţie fizică. „Partea civilă a mai arătat că, în timpul acestei relaţii, inculpatul i-a solicitat să îi trimită poze şi videofilmări ce o înfăţişau în ipostaze cu conţinut sexual explicit, respectiv complet dezbrăcată sau focalizând organul genital. Totodată, partea civilă a menţionat că a realizat aceste materiale şi i le-a trimis inculpatului, prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, acesta trimiţându-i la rândul său poze şi videofilmări cu el în aceleaşi ipostaze (dezbrăcat complet, cu focalizare pe organul genital sau în timp ce se masturba), relaţia încheindu-se la sfârşitul lunii februarie 2023, când tatăl ei a găsit pe telefon conversaţiile şi a sesizat organele de poliţie”, potrivit rechizitoriului.

La audieri, profesorul a spus că regretă acea perioadă din viaţa sa, în care, pe fondul unor probleme din familie, a iniţiat, în toamna anului 2022, „o relaţie de dragoste” cu fosta sa elevă. „Inculpatul a deţinut, în perioada septembrie 2022 -7 martie 2023 (data percheziţiei domiciliare), pe sistemele informatice utilizate de acesta, materiale pornografice cu minori, înfăţişând-o pe partea civilă (…) în ipostaze sexuale explicite, materiale produse şi transmise de aceasta la solicitarea inculpatului”, potrivit DIICOT Gorj.

Sentința Tribunalului Gorj nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

I.I.