Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru, Cetățean de Onoare al comunei Peștișani

Decernarea oficială a titlului de ”Cetățean de Onoare al comunei Peștișani” a domnului prof. univ. dr. Marin Cârciumaru, va avea loc vineri 4 octombrie într-un cadru festiv, a anunțat Primăria Peștișani.

”Așadar, vineri la ora 11.00, la Sala de Festivități din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Peștișani (vizavi de Primăria Peștișani), invităm localnicii care au participat la cercetările efectuate de prof. Marin Cârciumaru și echipele sale de studenți la Peștera Cioarei, din satul Boroșteni, comuna Peștișani să-i fie alături domnului profesor la acest moment emoționant.

Tot atunci va fi prezentată și cartea scrisă de acesta și intitulată

THE MIDDLE AND UPPER PALAEOLITHIC FROM THE CIOAREI CAVE – BOROŞTENI (ROMANIA)”, mai comunică instituția.