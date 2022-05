Procesiune religioasă reluată după 2 ani de pandemie!

Peste 1000 de oameni au participat vineri seara la procesiunea pe care municipalitatea a organizat-o în ultimul deceniu în seara de ajuns a sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena și care a fost suspendată pe perioada pandemiei de COVID 19. Mulțimea de oameni s-a pus în mișcare la lăsatul serii de la biserica din centrul municipiului care poartă hramul celor doi sfinți, coloana fiind deschisă de polițiști locali care au purtat făclii. Au fost apoi membrii fanfarei Armonia și preoți din toate localitățile județului, pe marginea oamenii privind cu bucurie la toată manifestarea. „După doi ani de pandemie chiar ne era dor. Am stat și în casă, am renunțat la această procesiune, dar acum mă bucur să o văd. Am fost și la slujbă, la vecernie, iar acum e momentul să ne reluăm tradiția. Eu am fost la toate procesiunile de dinainte de pandemie. Acum suntem foarte bucuroși că are loc din nou și că vedem câtă lume se bucură de acest lucru”, a spus o localnică. În coloana care a mers prin centrul orașului a fost și primarul Marcel Romanescu, edilul menționând că reluarea procesiunii arată că am depășit momentul pandemiei și că ne întoarcem la normalitate. „E cea mai importantă sărbătoare pentru municipiul Târgu-Jiu pentru că Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt ocrotitorii municipiului. Cetățenii noștri au înțeles cu adevărat ce înseamnă această procesiune, care le este dedicată. Văd că inclusiv Divinitatea ne iubește. Am avut o vreme extraordinară, este o procesiune impresionantă și pentru mine. Ne-am întors la normalitate cu ajutorul lui Dumnezeu. E o dovadă că cineva acolo sus face ca lucrurile să intre în normalitate. Doar de acolo se pot rezolva aceste lucruri, în rest suntem prea mici ca să putem să le schimbăm noi”, a transmis edilul municipiului.

Gelu Ionescu