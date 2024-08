Probleme serioase pentru echipa de handbal înainte de startul sezonului

CSM Târgu Jiu a încheiat Cupa ,,Corona” pe locul doi. Competiția amicală de la Brașov le-a pus față în față, în finală, pe gazdele de la Corona și pe fetele pregătite de Liviu Andrieș. Câștig de cauză au avut elevele lui Bogdan Burcea, care s-au impus 33-25. Pivotul Marija Petrovic a fost cea mai bună marcatoare a vizitatoarelor, cu 6 reușite. În primul meci al zilei, gorjencele trecuseră de Măgura Cisnădie, scor 29-25. Deși a recunoscut că echipa a crescut din punct de vedere al evoluțiilor, Liviu Andrieș are mari probleme la linia de 9 metri. Din păcate, Fanta Keita s-a accidentat la această competiție, iar Laura Moldovan va reveni pe parchet abia în câteva săptămâni. Cum Angela Pușcaș este o absență de lungă durată, lucrurile sunt foarte complicate pentru CSM Târgu Jiu înainte de startul sezonului. Gorjencele se deplasează la Buzău în prima etapă a Ligii Florilor, pentru partida cu Gloria. Meciul este programat vineri, 30 august, de la ora 18.00.

,,A fost un turneu în care am arătat o cu totul altă față, în majoritatea timpului, iar asta ne dă încredere. Am avut atitudine, dorință, am luptat pentru fiecare minge și asta vrem să vedem de la fetele noastre. Din păcate, partea negativă este că am avut parte de accidentări, iar la prima vedere accidentarea Fantei Keita pare una extrem de serioasă, dar așteptam consultul de săptămâna viitoare. Atunci vom vedea cu exactitate despre ce este vorba. Acum toate gândurile noastre sunt focusate către meciul din prima etapă, de la Buzău, unde mergem cu încredere că putem scoate un rezultat pozitiv”, a declarat principalul gorjencelor.

CSM TÂRGU JIU: Ljubica Glendza Nenezic, Amandine Balzinc, Andreea Chetraru – Oana Maria Bucă 3g, Helena Gilda Simao 4g, Alexandra Maria Gavrilă 2g, Yevheniia Levchenko, Andreea Chiricuță 3g, Ana Maria Lopătaru, Florenţa Ilie- Dumbrăvean 5g, Iuliia Andriichuck 2g, Marija Petrovic 6g, Ana Cătălina Ciolan. Staff-ul tehnic: Liviu Andrieș (antrenor pricipal), Andrei Enache (antrenor secund), Gore Albici (antrenor cu portarii), Petre Tocaru (maseur), Marcel Dobre (fizioterapeut) și Filip Cîrciumaru (kinetoterapeut).

Cătălin Pasăre