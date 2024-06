Probleme penale la câteva secții de votare din Samarinești, Plopșoru și Motru

Centrul de Comunicare Județean Gorj vă informează că de la începerea votării, structurile Ministerului Afacerilor Interne au menținut climatul normal de siguranță și ordine publică și nu au fost înregistrate situații grave care să afecteze procesul electoral. Angajații MAI au intervenit operativ în cazul fiecărei sesizări luând măsurile prevăzute de lege atunci când a fost cazul.

Totodată, s-au întocmit dosare penale pentru patru posibile infracțiuni și au fost luate măsuri pentru aplicarea a trei sancțiuni contravenționale pentru continuarea campaniei electorale.

„Precizăm faptul că mai multe sesizări sunt în curs de verificare.

Exemple:

Polițiștii din Motru a fost sesizați prin cu privire la ,,votarea multiplă la secții de votare diferite’’, constând în aceea că, unui bărbat i-a fost validată exercitarea dreptului la vot, atât la Secția de votare nr. 63, Motru, cât și la Secția de votare nr. 288 Școala Primară Larga, din com. Samarinești. Din verificările efectuate de echipa de cercetare a incidentelor electorale constituită la nivelul Poliției Municipiului Motru, s-a stabilit că, bărbatul și-ar fi exercitat dreptul la vot pe principiul apartenenței în lista electorală permanentă, după criteriul locului de domiciliu, iar ulterior, s-a prezentat la Secția nr. 288 Larga, din com. Samarinești, unde a încercat să voteze din nou, întrucât avea reședința stabilită pe raza acestei comune. Persoanei în cauză nu i s-a mai permis să mai voteze încă odată, cu toate că acesta și-a manifestat intenția expresă de a vota. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de vot multiplu.

•

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au fost sesizaţi de către preşedintele Biroului de Circumscripţie Electorală, nr. 50, Plopşoru, cu privire la faptul că în proximitatea secţiei de votare nr. 265, Plopşoru, este continuată propaganda electorală, de către un candidat, pentru funcţia de primar al comunei Plopşoru. În temeiul sesizării, organele de poliţie s-au deplasat la faţa locului, ocazie cu care au constatat că pe un imobil, proprietate privată, ce aparţine unui localnic, candidat la funcţia de primar al comunei, este afişat un banner electoral, cu fotografia sa şi a preşedintelui partidului. S-a pus în vedere celui în cauză să procedeze la înlăturarea materialelor de propagandă, mai sus menţionate, acesta refuzând, fapt pentru care s-a procedat la sancţionarea contravenţională, conform prevederilor art. 108, lit. ş din Legea 115/2015, cu amendă în valoare de 1400 lei.

În cadrul acțiunilor desfășurate până la această oră în trafic, au fost verificate 142 de vehicule și 292 de persoane, fiind aplicate 41 de sancțiuni contravenționale, în valoarea de aproximativ 98.000 de lei, fără a fi constatate infracțiuni. Pentru orele următoare, efectivele MAI își vor concentra misiunile pe menținerea ordinii și siguranței publice, cu precădere în zona secțiilor de votare pentru ca procesul de vot să decurgă fără probleme. O atenție deosebită va fi acordată soluționării sesizărilor privind fapte contravenționale sau penale care au legătură cu alegerile”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.