Probabil unic în țară! Casa de Pensii Gorj, alba-neagra cu dosarele de pensii! Își anulează propriile decizii după ce-i pensionează pe mineri și energeticieni!

* Nu mai dă decizii de pensionare fără o clarificare din partea CE Oltenia

* Funcționarii statului se joacă cu soarta angajaților CEO

* ȘOC pentru un salariat al CEO! ,,Putea să facă infarct!”

Un salariat al CE Oltenia, pensionat în urmă cu două săptămâni în baza Legii 197 a primit luni, de la Casa de Pensii Gorj, DECIZIE de RESPINGERE!

Este vorba despre un angajat de la ELCFU Motru, în vârstă de 57 de ani. ,,Alți colegi s-au dus, tot de la ELCFU Motru, să-și depună dosarele de pensionare în baza Legii 197 și au primit decizie de respingere. Luând-o la întrebări pe șefa Casei de Pensii, aceasta a spus că nu se pot pensiona fiindcă nu e definită ramura pe ELCFU. Atunci, oamenii au zis că sunt colegi care s-au pensionat de la ELCFU, chiar pe legea 197. După această discuție, au căutat dosarele si au dat respingere unui coleg care se pensionase deja pe legea 197! Într-un timp record a fost reangajat, după două săptămâni de pensie, la CEO, azi! Este ceva ce nu poate fi povestit în cuvinte. Vă dați seama? Omul, care are 57 de ani, era fericit că se pensionase. Putea să facă infarct. Mâine merge la lucru!! Cum așa ceva?”, a dezvăluit unul coleg al pensionarului căruia i-a anulat azi decizia de pensionare primind în schimb una de respingere și reangajat tot astăzi în regim de urgență.

Vicepreședintele Sindicatului Energia, Manu Tomescu, a mers împreună cu mai mulți salariați la Casa de Pensii Gorj dar și la CEO pentru a rezolva situația salariatului de la ELCFU Motru, dar și a altor salariați cărora Casa de Pensii le-a admis dosarele de pensii pentru ca apoi să anuleze deciziile de pensionare.

Situația este tensionată în rândul minerilor și energeticienilor CEO: ,,Casa de pensii a cerut, în final, Complexului Energetic Oltenia să definească activitățile asimilate în așa fel încât salariații de la ELCFU să se poată pensiona.

Mai mult, am cerut ca și în cazul oamenilor care au lucrat în Termoserv-uri să lise treacă această activitate de producție într-o singură adeverință. Să nu mai fie purtați pe drumuri prin locurile în care au lucrat. Funcționarii casei de pensii din Gorj se tem că vor răspunde penal așa că au cerut suplimentar CE Oltenia să definească activitățile de producție în care cei care îndeplinesc condițiile să se poată pensiona în baza Legii 197. Acest blocaj s-a produs și pentru că diverși foști salariați ai CEO, acum pensionați, au făcut tot felul de reclamații. Dar o să rezolvăm și aceste probleme”, a declarat acesta.

A primit adresă că nu îndeplinește condițiile după trei luni de la decizia de pensionare!

Salariații CEO au început să se plângă pe paginile de socializare, anunțând că au trecut prin aceeași situație: ,,Nu este de mirare, în ianuarie am primit decizie de pensionare , am primit 3 luni de pensie, iar in a patra lună mi-au trimis de la casa de pensii că nu îndeplinesc condițiile de pensionare!”, a anunțat o altă angajată a companiei.

Mihaela C. Horvath