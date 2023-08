Prinși la volan sub influența drogurilor

Doi gorjeni au fost prinși la volan sub influența substanțelor psihoactive. „La data de 27 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rovinari au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din orașul Rovinari, însă acesta a refuzat să oprească, continuându-și deplasarea. Polițiștii au procedat la urmărirea acestuia în trafic, fiind oprit pe strada Prieteniei, din orașul Rovinari. Bărbatul a fost testat cu aparatul Drugtest, iar în urma testării acesta a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive”, a anunțat IPJ Gorj.

Totodată, bărbatul a fost testat și cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,06 mg/l alcool pur în aerul exiprat, fapt pentru care gorjeanul a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002, fiindu-i reținut permisul de conducere.

În urma controlului efectuat de polițiști asupra autoturismului condus de bărbat, precum și a controlului corporal, polițiștii au găsit bucăți de hârtie împăturită în care se aflau fragmente vegetale, precum și o rolă de hârtie, acestea fiind ridicate în vederea înaintării către structurile competente și continuării cercetărilor.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice.

Iar pe data de 28 august, ora 01:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, au depistat în trafic un tânăr de 20 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Narciselor, din localitatea de domiciliu, iar în urma testării cu aparatul Drugtest, acesta a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive.

Tânărul a fost condus la o unitate medical pentru a-i fi recoltate probe biologice.

În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive.

M.P.