Prins băut la volan și fără permis de conducere

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din comuna Logrești s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiștii din Stoina beat la volan și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

„La data de 22 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au depistat un bărbat de 37 de ani, domiciliat în comuna Logrești, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității, fără a poseda permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat faptul că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultând o concentrație de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, și conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.