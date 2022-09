Primul mesaj al noului director al Ambulanței Gorj!

După ani întregi în care Serviciul de Ambulanță Gorj a fost măcinat de probleme, în primul rând manageriale, acesta a fost preluat de Cristi Aldescu care, timp de 20 de ani și până acum câteva zile, a luptat pentru drepturile angajaților în calitatea sa lider de sindicat. Dar, înainte de toate, acesta este ambulanțier și un om din sistem – încă de la înființarea Serviciului.

Experiența sa profesională nu poate fi contestată iar cel mai mare avantaj pentru acest sector este că noul director cunoaște SAJ Gorj, cu tot ce ține de personal și probleme trecute și actuale, putem spune, de la temelie.

Iată mesajul lui Cristi Aldescu, în calitatea sa de manager:”Mi-am asumat preluarea conducerii Serviciului Județean de Ambulanță Gorj pentru că vreau să demonstrez că această entitate, vitală pentru sănătatea oamenilor, poate deveni una funcțională la parametri optimi. Cu o altă abordare și o mai mare implicare, am convingerea fermă că SAJ Gorj va deveni un serviciu performant. Am fost întrebat cum voi rezolva cea mai acută problemă, cea a lipsei medicilor. Nu numai că am disponibilitate pentru soluționarea ei, dar voi găsi, faptic, modalitățile de rezolvare.

Mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți și, cu toate acestea, țin să lămuresc unele aspecte care au apărut, în spațiul public, în ultimele zile.

1. Nu m-am simțit jignit pentru că am fost prezentat ”șofer”, doar că, într-un anumit context, această prezentare a fost un pic tendențioasă. În realitate sunt ambulanțier și am o experiență de peste 30 de ani în sistemul de sănătate, iar la Serviciul de Ambulanță sunt angajat chiar de când acesta a luat ființă. Cunosc acest serviciu de la șaibă și până la cum se salvează vieți. Ambulanțier este similar cu paramedic și am participat la actul medical, în virtutea atribuțiilor și sarcinilor speciale, a competențelor și responsabilităților, la manevre de resuscitare cardio-pulmonară și cerebrală, oxigenoterapie, imobilizări, hemostază, monitorizare și manipulare pacienți.

2. Activez ca lider sindical de 20 de ani și din această calitate am fost în stradă, de nenumărate ori, pentru drepturile personalului din sănătate, dar am participat și ca negociator al Contractului Colectiv de Muncă, la nivel național, pe sectorul de sănătate.

3. Am finalizat studiile masterale în Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate, la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, în urmă cu zece ani.

4. Sunt licențiat în Drept și am activat ca și consilier juridic, vreme de mai mulți ani.

5. Nu am fost și nu sunt membru al vreunui partid politic.