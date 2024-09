Primul marș antidrog de la Târgu Jiu. 100 de elevi și profesori au participat

La Târgu Jiu a avut loc vineri, 27 septembrie, marșul ,,Spune NU drogurilor”, activitate care s-a bucurat de o prezență numeroasă de elevi și dascăli. Circa 100 de elevi și cadre didactice de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” și Școlile Gimnaziale „Constantin Săvoiu” și „Alexandru Ştefulescu” au organizat acest marș un marș în zona centrală din Târgu Jiu, pe traseul: din fața Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” de pe strada Unirii – Bulevardul „Ctin Brâncuși” – Strada Traian – Piața Prefecturii și retur.

Activitatea a făcut parte din proiectul educațional județean „O viață fără adicții”. Scopul proiectului îl reprezintă cooperarea interinstituțională pentru derularea unor activități educative de promovare a unui stil de viață sănătos prin acțiuni de prevenire a consumului de substanțe psihoactive, alcool, tutun etc. Obiectivele proiectului sunt: – să formeze la elevi deprinderi pentru adoptarea unui stil de viață sănătos; – să conștientizeze consecințele consumului de substanțe psihoactive, alcool, tutun; – atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi de informare cu privire la faptul că există recuperare în cazul celor care au dezvoltat adicții; – stimularea potențialului artistic, sportiv și practic al elevilor prin organizarea și desfășurarea unor programe artistice, expoziții cu lucrări plastice, literare, practice, activități sportive, prin programe de formare a unui comportament asertiv în relații, de autocunoaștere și de promovare a sănătății individului; – realizarea / dezvoltarea relațiilor de colaborare între elevii și profesorii participanți.

Opiniile elevilor și dascălilor participanți

Elevii care au mărșăluit pe străzile din zona centrală a Târgu Jiului au avut un mesaj clar pentru adolescenți și tineri: să nu cadă pradă drogurilor. „Am participat la acest marș împotriva drogurilor care se numește „STOP ADICȚII” și prin această participare a noastră ne dorim să tragem un semnal de alarmă împotriva drogurilor și substanțelor interzise sperând ca toți elevii, adolescenții, pentru că ei sunt cei mai mari consumatori în zilele noastre, să se poată opri din asta. Cunosc cazuri cu persoane care consumă aceste substanțe, însă eu personal mă țin departe de aceste lucruri și nu am acceptat să intru în astfel de grupuri”, a declarat Briana Berta, elevă în clasa a X-a la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu”. „Sunt aici pentru că dorim să transmitem un mesaj celor care sunt influențați de aceste adicții. Cred că destul de multă lume a văzut acest protest și sper că o să schimbe ceva. Am auzit de astfel de cazuri cu persoane care se droghează și nu pot fi de acord cu asta”, a spus Daria Ana-Maria Ciortan, elevă a Liceului de Arte din Târgu Jiu.

Totodată, cadrele didactice implicate în proiect își doresc ca școlile să dea mâna cu părinții și să-i ajute pe tineri să se țină departe de droguri, tutun și alcool. ,,Acest proiect s-a născut din dorința de a marca luna septembrie ca fiind luna recuperării din adicții. Noi, nefiind clinică să mergem pe recuperare sau probleme de terapie, ci fiind unități de învățământ, mergem mai mult pe principiul prevenirii și combaterii, pe principiul adoptării unui stil de viață sănătos. Ne-am unit trei școli; inițiativa a plecat din partea Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu am cooptat Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” și Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” și împreună ne-am mobilizat să ieșim în stradă. Problema drogurilor, problema adicțiilor, este o problemă la nivel mondial, nu doar local. Este un strigăt de ajutor pentru unii și un semnal de alarmă pentru alții. Vrem să stopăm prin această activitate absolut orice adicție – alcoolul, tutunul, jocurile de noroc, substanțe psihoactive. Copiii s-au mobilizat, iar asta ne bucură foarte mult că ei pun suflet în aceste activități și mai cred că este în primul rând responsabilitatea învățământului să implementeze astfel de programe. Părinții au nevoie de mai multă educație parentală. Nu ne naștem niciunul învățați cum să ne educăm copilul, toți avem nevoie de asta. Educația se face etapizat: când este mic adopți o anumită atitudine în calitate de părinte, cu cât crește nu mai poți să te porți la fel, de aceea le recomand părinților să învețe. Le spun tot timpul să participe la lectoratele cu părinții, au nevoie să învățăm împreună”, a transmis coordonatorul proiectului, consilierul școlar Meda Dochin. „Prin activitatea desfășurată astăzi (n.r. vineri) ne-am exprimat împreună orientarea spre mesajul antidrog și în special prevenirea acestora. Eu, fiind profesor de chimie, lucrez cu ei pe substanțe chimice și le spun de fiecare dată compoziția substanțelor organice și le arăt efectele benefice atât ca medicamente, vitamine, dar și efectul antidrog și drog al acestor substanțe, și tot timpul le spun să fie atenți”, a declarat și Ana-Maria Pătrășcoiu, profesor de fizică-chimie în cadrul Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu.

Polițiștii au spus ,,prezent”

Polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlară și jandarmi din cadrul IJJ Gorj s-au alăturat elevilor de la Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” și Școlile Gimnaziale ,,Constantin Săvoiu” și ,,Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu la o activitate de prevenire și combatere a consumului de substanțe psihoactive, organizată cu scopul de a trage un semnal de alarmă cu privire la pericolul consumului de droguri.

,,Prin mesaje ca ,,Spune nu drogurilor”, ,,Stop droguri” și ,,Drogurile nu rezolvă probleme, le complică”, cei 100 de elevi și 20 de cadre didactice și-au dorit să sensibilizeze tinerii asupra riscurilor consumului de substanțe interzise, accentuând importanța prevenirii și a educației în acest domeniu. Inițiativa lor, ,,O viață fără adicții”, are ca scop crearea unui mediu mai sigur pentru tineri, prin creșterea gradului de conștientizare și implicare activă în lupta împotriva consumului de droguri”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Izabella Molnar