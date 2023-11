Primele furturi de semne de pe noua centură ocolitoare a municipiului!

Nici nu s-au terminat lucrările începute acum zece ani la șoseaua de centură a municipiului Târgu Jiu, că drumarii semnalează deja primele furturi comise aici.

Mai multe semne reflectorizante, catadioptrii instalați la începutul săptămânii pe parapetele de protecție, au și dispărut, deși ele sunt extrem de utile pentru cine va circula pe aici. Drumarilor nu le-a venit să creadă că hoții au fost atât de rapizi.

Ieri dimineață „ochii de pisică” dispăruseră, suporții de prindere a lor fiind deteriorați, semn că s-a tras de ele prin smulgere, semnele fiind cel mai probabil distruse. „Pe o porțiune de 200 de metri sunt deja șase catadioptri distruși complet sau parțial. E o zonă cu locuințe pe ambele părți ale șoselei. Cei care le fură trebuie să înțeleagă că aceste semne sunt importante pentru toată lumea. Cei care au făcut aceste fapte vor circula probabil și ei pe aici și vor vedea ce rău au făcut. Acești catadioptri pot salva viața cuiva atunci când circulă în perioade cu vizibilitate scăzută. Vorbim de ceață sau ploaie torențială, iar aceste semne fac vizibil parapetul de protecție. Ele au fost smulse pur și simplu. Sunt locuri în care a fost furat doar cel de culoare albă sau cel roșu, nu au reușit să le ia împreună, dar sunt cele mai multe în care s-au furat la pachet, să zicem așa. Sunt distruși și suporții de prindere, ei nu mai pot fi recuperați. Va fi nevoie de mult timp pentru refacerea acestei porțiuni, dar și de alte cheltuieli”, a menționat Cristi Tudor, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Muncitorii lucrau ieri și la instalarea semnelor de circulație și încercau să fixeze cât mai bine indicatoarele pentru ca hoții să nu le fure până la inaugurarea șoselei după care șoferii așteaptă de aproape un deceniu. Pe șantier există o firmă de pază, dar agenții acesteia au de patrulat kilometri întregi și este evident că nu poate fi pus paznic la fiecare indicator. „Eu am trecut de dimineață pe acolo prin zonă și am văzut că era agent de pază, dar probabil că omul nu are cum să supravegheze toată zona, iar dacă hoții sunt 2-3 e clar că se ascund până pleacă paznicul din zonă și apoi acționează. E trist că se întâmplă lucrurile astea, dar nu trebuie, din păcate, să ne mai mire pentru că asta e România. Nu se construiește ceva bine că se și dărâmă sau se fură”, a spus un gorjean, în timp ce un alt șofer e convins că soluția e tot la autorități. „Mai țineți minte cum se fura din conductele cu țiței după Revoluție. Ani de zile le-au ciuruit pentru că au crezut că nu li se întâmplă nimic, iar când autoritățile au pus piciorul în prag au demonstrat că pot stopa furturile. Așa cred că se poate face și aici. Oricum, e rușinos ceea ce se întâmplă. Semnele alea reflectorizante ne pot salva viața. Doar în România mergi pe drumurile publice noaptea ca într-o fântână, pe beznă completă. Îți riști viața din cauza unor inconștienți din ăștia”, a spus, revoltat, bărbatul.

Și, pentru ca peisajul de pe noua șosea de centură să fie complet, pe marginea drumului care urmează să fie inaugurat în curând au apărut deja mormanele de gunoaie. Căruțe întregi de haine au fost deja aruncate în șanțurile de curând amenajate, fiind evident că civilizația e departe de aceste locuri. „Aceste semne furate pot fi puse cel mult pe căruțe, iar faptul că pe marginea drumului deja au apărut hainele acestea aruncate, care știm cu toții că aparțin unui comerț ambulant în care sunt folosite căruțe, ne poate ajuta să ne cam dăm seama cine a putut trece pe aici, în condițiile în care circulația nu este deschisă. Noi vom încerca să remediem toate problemele în cel mai scurt timp pentru ca traficul să fie deschis în condiții de siguranță pe acest tronson de drum”, a menționat Cristi Tudor.

Gelu Ionescu