Primăria Bâlteni oferă ghiozdane echipate pentru elevii din clasele pregătitoare și întâi

Elevii care vor începe clasa pregătitoare la unitățile de învățământ de pe raza comunei Bâlteni vor primi din partea autorităților locale ghiozdane echipate cu rechizite. De aceste beneficii vor avea parte și micuții care vor păși în clasa I.

Elevii claselor pregătitoare și claselor I înscriși la unitățile școlare de pe raza localității Bâlteni vor avea parte de o mică surpriză în prima zi din noul an școlar 2024-2025. Consiliul Local și Primăria Comunei Bâlteni le vor oferi acestora ghiozdane echipate cu rechizite. Potrivit lui Marius Popescu, primarul ales al comunei Bâlteni, ghiozdanele deja au fost livrate către unitățile de învățământ și vor ajunge la cei mai mici dintre elevi chiar luni, 9 septembrie, în prima zi din noul an școlar.

,,Vorbim aici despre 45 de elevi înscriși în clasele pregătitoare, respectiv 22 de fete și 23 de băieți, și de cei 39 de elevi care vor începe clasa I, aici având un număr de 22 de băieți și 17 fete. Am vrut să venim astfel în întâmpinarea celor mici cu o surpriză, dar să le fim de ajutor și părinților care așa cum bine se știe, la început de fiecare an școlar sunt nevoiți să cumpere rechizite pentru copiii lor. Sperăm că le vor fi de folos și le vor purta noroc în noul an școlar 2024-2025”, a declarat Marius Popescu.

Izabella Molnar