Prima petrecere de Halloween la Târgu Jiu – un succes neașteptat!

Autoritățile locale au organizat în ultima zi din octombrie o primă ediție a unei petreceri publice de Halloween, o sărbătoare „de import” care a prins însă foarte bine și în orașul lui Brâncuși. Peste 1000 de persoane au venit la locul de „groază” amenajat în apropiere de Poarta Sărutului și Masa Tăcerii, mulți dintre cei prezenți fiind, evident, copii. Însoțiți de părinți sau bunici, aceștia au avut parte de tot felul de activități distractive, de la decorarea a sute de dovleci, la picturi pe față sau fotografii făcute cu vrăjitoare venite să îi binedispună pe cei mici. „Am avut voie doar la o pictură pe față, nu am și o pălărie de vrăjitoare sau alte accesorii pentru că mama mi-a spus că sărbătoarea este una a morților și că nu e una care să țină de tradiția noastră. Dar mă bucur că este multă lume și că totul e foarte frumos organizat”, a spus o adolescentă.

La una dintre mesele la care copiii au sculptat în dovleci pentru a-i face mai fioroși, cei mici au pus în interior pop-corn. „Este o idee a noastră cu care sperăm să cucerim juriul. Miroase și frumos și cred că nimeni nu a mai făcut așa ceva”, a spus unul dintre copii. Adulții s-au prins și ei în jocurile celor mici și s-au declarat foarte încântați de ceea ce s-a întâmplat în Parcul Central de Halloween. „Eu vă spun sincer nu știam că și la noi se ține sărbătoarea aceasta. Am stat 30 de ani în Austria, am muncit acolo pe rupte, iar acum m-am tras spre casă. Nu a curs numai lapte și miere pe acolo, dar vă spun că îmi place mai mult aici. M-am întors de câteva zile și mă bucur să văd o asemenea sărbătoare și la noi. Cel mai mult mă încântă că e multă lume și mulți copii, iar organizarea făcută de primărie aici e de nota 10. Trebuie să ne facem viața mai frumoasă la noi acasă, nu cine știe pe unde prin lume”, a mărturisit o gorjeancă.

Primarul Marcel Romanescu, prezent la sărbătoarea la care copiii au fost și premiați pentru costume și activitățile la care au participat, a declarat că e foarte probabil ca anul viitor petrecerea de Halloween să se țină în altă locație din oraș. „Nu ne-am imaginat că va veni atât de multă lume. Copiii au venit cu costumații deosebite, s-au implicat în activitățile de aici, sunt împreună cu sute de părinți ori bunici, e clar că anul viitor trebuie să schimbăm locația. Cred că următoarea ediție se va desfășura ori în parcul de la Coloană ori în zona Narciselor pentru că Parcul Central e deja neîncăpător pentru cele 1000 de persoane care au participat la această primă ediție”, a menționat primarul Marcel Romanescu.

Gelu Ionescu