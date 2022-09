Prestație încurajatoare pentru CSM Târgu-Jiu

CSM Târgu Jiu nu a putut evita prima înfrângere în Liga Florilor, una anticipată având în vedere greutatea adversarei. Formația noastră a fost învinsă de CSM București, într-un joc care a contat pentru runda a doua a campionatului. Gazdele s-au impus cu 34-28, după un meci în care gorjencele au avut momente în care au arătat că au față de primul eșalon. Până la jumătatea actului întâi, elevele lui Liviu Andrieș au stat aproape de adversare, iar tabela arăta 7-6. Florența Ilie și Katarina Pavlovici au lovit bara la acest scor, iar ratările le-au costat pe vizitatoare, prinse sub asediul“tigroaicelor”. Înainte de pauză, s-a făcut 17-8, iar spectatorii anticipau un galop de sănătate al multiplei campioane naționale. Nu a fost cazul, pentru că jucătoarele noastre au punctat de 20 de ori în a doua repriză, iar Katarina Pavlovic, o achiziție extrem de reușită, a terminat partida cu 9 goluri. Oana Bucă a marcat de 6 ori, iar Ira Zinatullina de 5. Evident, nu a fost suficient pentru a pleca macăr cu un punct de pe terenul bucureștencelor, dar antrenorul Liviu Andrieș a apreciat momentele bune de joc ale echipei sale.

“Pentru fetele noastre a fost o experienţă din care au avut multe de învăţat. Ca joc am avut oscilaţii, dar suntem multumiţi pentru că am avut multe momente bune de joc, momente care ne dau încredere pentru viitor”, a declarat principalul de la handbal.

CSM BUCUREȘTI – CSM TÂRGU JIU 34-28 (17-8) Arbitri: G. Dumitru / L. Ionescu

București: Glauser, Davidsen – Dindiligan 6, Dembele 4, Mihai 3, Arntzen 3, Gogîrlă 3, Pintea 3, Zaadi 2, Stoica 2, Niakate 2, Omoregie 2, Ailincăi 2, Aune 1, Ramusovic 1, Klikovac. Antrenor: Adrian Vasile.

Târgu Jiu: Dzhukeva, Marica-Bercu, Popovici 1 gol – Pavlovic 9, Bucă 6, Zinatullina 5, Ciolan 2, Gavrilă 1, Toader 1, Necula 1, Pal 1, Boian 1, Chiriță, Predescu, Cioca, Ilie. Antrenori: Liviu Andrieș, Andrei Enache.

Duminică, 4 septembrie, de la ora 12.00, CSM Târgu Jiu revine pe teren propriu, în duelul cu SCM Gloria Buzău. Se anunță un meci extrem de dificil, viitoarea adversară producând șocul rundei a doua din Liga Florilor. Gloria a ridiculizat-o pe campioana Rapid București, scor 36-29. De altfel, Buzăul este liderul ligii naționale de handbal feminin, cu punctaj maxim după primele două runde.

Cătălin Pasăre