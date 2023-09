Premiu important pentru Salvamont România

„Ne mândrim să anunțăm că am fost distinși cu premiul Sustainability Partnership of the Year în cadrul Sustainability Awards Gala 2023, organizată de publicația The Diplomat, pentru parteneriatul de excepție cu Vodafone România. Această colaborare de aproape 20 de ani a evoluat și s-a consolidat în 2022, când am lansat împreună două soluții digitale de înaltă performanță. Acestea au fost dezvoltate cu scopul de a îmbunătăți timpul de răspuns și eficiența procesului de salvare a persoanelor care au nevoie de ajutor în mediul montan. Colaborarea noastră a reprezentat o punte între două domenii diferite, dar complementare: tehnologia și salvarea montană. Rezultatul? Soluții inovatoare care au un impact semnificativ în salvarea vieților. Suntem recunoscători pentru acest premiu și continuăm să ne dedicăm misiunii noastre pentru a asigura siguranța pe munte. Mulțumim publicației și mulțumim Vodafone România pentru parteneriatul valoros!”, a anunțat Salvamont România.