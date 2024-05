Premii pentru tinerii dansatori din Târgu Jiu

Tinerii dansatori din cadrul Asociației ”Sport 4 All Ioana Bolovan” Târgu Jiu au participat, weekendul trecut, la Concursul naţional de dans ”Ritm, dans şi fantezie” Târgu Mureş, revenind acasă cu premii. Concursul, organizat sub egida Ministerului Educației Naționale, prin Inspectoratul Școlar al Județului Mureș, se adresează formațiilor de dansuri din palate/cluburi ale copiilor, unități de învățământ din ţară.

”Concursul naţional de dans ”Ritm, dans şi fantezie” Târgu Mureş, a fost o experienţă trăită alături de cei mai buni dansatori din ţară şi ne mândrim că am dansat pe aceeași scenă cu ei. Sportivele care au reprezentat Asociația ”Sport 4 All Ioana Bolovan” și au obținut premii sunt: Premiul 2 – Duo contemporan, câștigat de Ana Nicolescu și Teodora Roșu; Premiul 3 – Contemporan formaţie si Menţiune – Open-indian formative a fost adjudicat de: Bolovan Ștefan, Canavea Anamaria, Teodora Roșu, Nicolescu Ana-Maria, Mănescu Maria, Novac Teodora, Manta Anastasia, Manta Sara-Maria, Dodescu Raluca, Chirtoc Alexandra, Bălan Alexandra, Ionică-Crețu Delia, Pănescu Alecsia, Geamănu Bianca, Pîrvu Alexandra, Dop Dacia-Adela, Pulbere Ariana. Felicitări tuturor dansatorilor Asociaţiei ”Sport 4 All Târgu Jiu” care au bifat încă o competiţie de înaltă anvergură!”, a anunșat conducerea Asociației ”Sport 4 All Ioana Bolovan” Târgu Jiu.