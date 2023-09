Prefectul de Gorj, la lansarea proiectului Edu Power de la Peștișani

“Am participat, astăzi, la Peștișani, la evenimentul de lansare a proiectului EDU POWER, care are ca obiectiv crearea unui cadru alternativ și inovator, bazat pe experimente, prin intermediul căruia copiii să descopere lumea înconjurătoare. Proiectul presupune organizarea de ateliere de învățare prin metode non-formale pentru copiii din mediul rural cu scopul dezvoltării abilitaților care stimulează gândirea critică. Inițiativa acestui proiect este una lăudabilă și felicit întreaga echipă pentru implicarea în acest proiect care se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani din comunele Peștișani, Baia de Fier, Scoarța și Bălănești. La evenimentul de lansare au fost prezentate 20 de experimente din domeniile fizică, matematică, optică, acustică și logică. Am lucrat în domeniul IT și i-am asigurat pe organizatori și pe copii de tot sprijinul meu în acest proiect, dar și în proiectele viitoare. Astfel de inițiative îi ajută pe tineri să își îndrepte atenția către știință și cercetare, un domeniu de viitor mai ales că România se îndreaptă cu pași repezi către digitalizare și, personal, am făcut demersuri semnificative în acest sens în perioada în care am fost secretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării”, a declarat Iulian Popescu, prefectul județului Gorj.