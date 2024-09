Povestea copiilor din Mehedinți intoxicați cu mâncarea primită la școală, la un pas să se repete și în Gorj

Firmele care distribuie ”masă sănătoasă” în școlile din județul Gorj, care au implementat acest program, au fost luate la ochi de autoritățile cu drept de control. Șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor spune că până acum o singură unitate de catering a fost descoperită cu probleme, însă sesizările în acest sens curg pe bandă rulantă.

Momentan, autoritățile cu drept de control de la Gorj au reușit să preîntâmpine situația de săptămâna trecută de la Mehedinți. Programul ”Masă Sănătoasă” a fost sistat în zeci de şcoli din județul vecin după ce peste 100 de copii s-au intoxicat săptămâna trecută cu mâncarea primită. Aceștia au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară după ce au mâncat o porție de paste primită la școală. În acest caz, firma de catering care a livrat alimentele a fost amendată şi are activitatea suspendată.

În Gorj, până acum o singură unitate de catering a fost amendată de DSVSA. ”Echipele de control din cadrul instituției au aplicat o amendă de 10.000 lei la o unitate de catering, întrucât preparatele alimentare livrate prin catering către unități de învățământ nu erau etichetate conform H.G. nr. 24/2024 (număr lot, calcul caloric, data expirării, data şi ora producției, mențiunea „produs distribuit gratuit”). În urma verificării, s-a dispus ca măsură complementară interzicerea distribuirii preparatelor culinare la unitățile de învățământ până la remedierea neconformităților privind etichetarea. În acest caz, vorbim despre o firmă din Târgu Jiu care livra alimente către două școli din municipiu. Din datele pe care le am, s-au și remediat deficiențele. Pot spune că astfel am preîntâmpinat să se repete episodul grav petrecut la Mehedinți. Știți că firma sancționată la Mehedinți distribuia mâncare și câte două localități din Gorj, respectiv Peștișani și Tismana. Au fost sesizări pe problema cateringului în școlile din Gorj, dar noi răspundem prompt și continuăm verificările. Unele dintre sesizări sunt întemeiate, altele cred ca sunt mai mult un exces de zel. Dar e foarte bine că oamenii fac sesizări. Nu ne dorim să ajungem ca cei din Mehedinți și să avem elevi intoxicați cu mâncarea primită la școală. De la începutul acestei luni și până în prezent, instituția noastră a efectuat 15 controale în unități de învățământ şi unități de catering, pentru a verifica modul de conformare la cerințele H.G. nr. 42/2004 privind asigurarea unui suport alimentar pentru preșcolari şi elevi în cadrul Programului Național Masă Sănătoasă”, a declarat, pentru cotidianul ”Gorjeanul”, Florin Gorcea, directorul executiv al DSVSA Gorj.

Inspectorii şcolari din județul Mehedinți fac acum verificări pentru a vedea dacă unităţile de învăţământ respectă toate regulile privind distribuirea hranei. Trebuie să aibă frigidere, sală de mese şi să păstreze probe din mâncare 48 de ore.

Izabella Molnar